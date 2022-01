FPÖ Hopfgarten/Kelchsau präsentiert Team in die Gemeinderatswahlen.

HOPFGARTEN. "Wir gehen mit einem starken Team mit Persönlichkeiten aus verschiedenen Berufsgruppen zuversichtlich in die Wahlen", so Bürgermeister- und Spitzenkandidat der FPÖ Hopfgarten/Kelchsau Guido Leitner. Hinter Leitner kandidieren auf den Listenplätzen zwei und drei Michael Schellhorn und Manfred Achrainer.

"Unser Ziel ist es, die Gemeinde wieder sozialer aufzustellen und sich vor allem für Familien und Kinder mehr einzusetzen", so Leitner. Schwerpunkte sind auch die Kontrolle im Gemeinderat, Hunde in der Gemeinde, leistbares Wohnen, die Parksituation und die Wiederbelebung des Marktzentrums. "Bei den Einrichtungen für Familien haben wir Aufholbedarf, ebenso beim leistbaren Wohnen und der Infrastruktur für Hundebesitzer", so Leitner. Für ihn sei auch wichtig, dass mehr Transparenz in die Entscheidungen in der Gemeinde einkehren möge und diese auch breit kommuniziert werden.

