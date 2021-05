Simone Scherjau aus Mittersill und „Lärchenhof-Ass“ Christoph Kogl starten fulminant in die neue Golf-Saison.

ELLMAU, BEZIRK KITZBÜHEL. Corona-bedingt war die Teilnehmerzahl beim Auftakt der heurigen Kitz Alps Trophy powered by SR.Schauraum geringer als im Vorjahr, der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch.

Die zahlreichen Gönner der Turnier-Serie (10 Termine) sponsern hochwertige Sachpreise für fünf Sonderwertungen, je einen Bruttosieger sowie vier Nettosieger (plus 2. und 3. Platz) und zusätzlich noch vier Tombolapreise.

Die Sonderwertungen „Nearest to the Callaway-Bag“ gewannen Elfriede Gappmeier vom GC Gut Brandlhof und Harald Wohlschläger vom GC Wilder Kaiser Ellmau. Reinhard Ehrensberger vom GC Kitzbüheler Alpen Westendorf gewann den „Nearest to the Zwickl-Bier Contest“, Simone Scherjau vom GC Nationalpark Hohe Tauern gewann den Damen-Preis „Nearest to the Chocolate“.

Netto & Brutto

In der Nettoklasse A siegte Christoph Kogl (GCC Lärchenhof). Simon Scherjau siegte auch in der Damen-Bruttowertung, bei den Brutto-Herren war Kogl eine Klasse für sich.

In der Nettoklasse B siegte Fabian Koch vom GC Wilder Kaiser Ellmau. In der Nettoklasse A Senioren siegte Elfriede Gappmaier (37) vom GC Gut Brandlhof. In der Nettoklasse B der Senioren siegte Anneliese Penders vom GC Gut Brandlhof.

In der Teamwertung siegten die Spielerinnen und Spieler vom GCC Lärchenhof mit 239 Punkten vor dem Golfclub Kitzbüheler Alpen Westendorf (200 P.) und GC Wilder Kaiser Ellmau (185 P.).

Der nächsten beiden Turnierstopps mit der erneuten Chance auf den „Hole-in-one-Preis“, einen Skoda Karoq von Porsche St. Johann, sind am Samstag, 12. Juni, beim GC Gut Brandlhof und am Sonntag, 13. Juni, beim GC Nationalpark Hohe Tauern in Mittersill.