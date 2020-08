KITZBÜHEL (niko). Neben Dominic Thiem hat ein weiterer Österreicher seinen Platz im Hauptbewerb des Generali Open Kitzbühel (7. bis 13. 9.) fix: Dennis Novak erhält ein Veranstalter-Freilos für das stark besetzte Hauptfeld des Kitzbüheler Traditionsturniers.

Neben Novak geht eine zweite Wildcard an Italiens Shootingstar Jannik Sinner.

Anstatt der üblichen drei können die Veranstalter in diesem Jahr fünf Wildcards vergeben. „Mit den drei noch offenen Freilosen wollen wir auf die Spiel-Entwicklungen bei den US Open reagieren“, so Turnierdirektor Alexander Antonitsch.