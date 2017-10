Bewegung im Fokus der dritten Gesundheitstage

14.10.2017, 13:21 Uhr

Von 12. bis 14. Oktober wurde zum Gesundheitstreff, zum Sattelfest, den Gesundheitsmarkt samt Gesundheits-Check, erstmals zum Wander- und Lauf-Event "Walk & Talk" sowie zu einem Ärztekongress (Ärztefortbildungstag am BKH) geladen.Rund 100 Teilnehmer nutzten das "Walk & Talk"-Angebot, bei dem Themen-Touren am Programm standen (Brainwalking, Berglauf, Burgenwanderung, Klettersteig, barrierefreies wandern etc.). Das Sattelfest mit Messe, Film, Radparcours, Musik, Kulinarik und der Preisverteilung des Tiroler Fahrradwettbewerbs fand erstmals im Rahmen der Gesundheitstage statt.

Gesundheitstourismus als Chance



Beim Gesundheitstreff zum Auftakt wurde das Thema "Gesundheitstourismus – Chancen für die Region und den Betrieb" in den Mittelpunkt gestellt. St. Johann ist wie berichtet Pilotregion im EU-Projekt "Win-Health", bei dem wissenschaftlich fundierte neue gesundheitstouristische Angebote entwickelt werden sollen. Die Fachreferenten berichteten von der laufenden Studie (2. Praxis-Teil im Jänner) und informierte die Touristiker über die Chancen und mögliche touristische Angebotsentwicklungen und Gesundheits-Packages.Beim Gesundheitsmarkt stellten Sporthändler, Sportvereine und Gesundheits-/Wellness-Anbieter ihre Produkte und Leistungen aus; im WinHealth Café konnte man sich gesund stärken, in der Gesundheitsstraße gab's für die Besucher einen ksotenlosen Check.