Schützen-Bataillonsfest 2018 in Fieberbrunn

28.04.2018, 12:06 Uhr

Unter dem Motto „Altes bewahren – Neues erfahren“ bieten bekannte Gruppen wie die Erbkogler, Volxrock aus Südtirol, 69 IN THE SAHDE, Jabberwalky, die Zillertaler Mander und Fex&Mex drei Tage lang von 15. bis 17. Juni in Fieberbrunn ein abwechslungsreiches Musikprogramm für Jung und Alt.Die Mitglieder der Schützenkompanie freuen sichauf Ihren Besuch!