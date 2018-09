Stadtwerke öffneten die Türen

08.09.2018, 11:32 Uhr

Reger Besucherandrang in den Kitzbüheler Stadtwerken; buntes Programm für die ganze Familie.

KITZBÜHEL (niko). Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Kabel-TVs in Kitzbühel luden die Stadtwerke am Samstag von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. "Den letzten solchen Tag gab's vor 15 Jahren, jetzt haben wir das Kabel-TV-Jubiläum zum Anlass genommen, die Bevölkerung zu uns einzuladen. Wir wollen den Leuten die Hintergründe jener Infrastrukturen zeigen, die sie im täglichen Leben benützen und die Abläufe erklären", so Stadwerke-Chef Andreas Kronthaler.

Geboten wurden Betriebsführungen (Bereiche Strom, Wasser, Verkehrsbetrieb, Kabel-TV/Internet, Kanal), Besichtigungsfahrten zum Hochbehälter Sonnberg (6.000 m3 Fassungsvermögen) und zur Kläranlage, Vorträge, Ausstellung E-Mobilität mit E-Autos, E-Bikes und E-Rollern (samt Probefahrten), ein großes Gewinnspiel und ein buntes Kinderprogramm (Hüpfburg, Waterbubbles, Kinderschminken) sowie natürlich Speisen und Getränke zur Stärkung zwischendurch.Fotos: Kogler