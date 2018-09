Verleihung von Verdienstkreuzen und Lebensrettungsmedaillen

10.09.2018, 10:06 Uhr

Landeshauptmann Günther Platter: „Außergewöhnliches Engagement verdient unsere größte Anerkennung“

TIROL/BEZIRK KITZBÜHEL (jos). Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher überreichten am Wochenende bei einem Festakt auf Schloss Tirol bei Meran (Südtirol) die Landesverdienstkreuze und Lebensrettungsmedaillen an 54 ausgezeichnete Persönlichkeiten."Wir sind heute an diesem historischen Ort zusammengekommen, um einige dieser Geschichten und die Personen, die dahinter stehen, auszuzeichnen. Die geehrten Tiroler haben außerordentliche Zivilcourage, Mut und Engagement an den Tag gelegt und dadurch mit ihren persönlichen Geschichten auch an der Geschichte unseres Landes mitgeschrieben“, so Platter.

Verdienstkreuze für besonderen Verdienst

Geehrte aus dem Bezirk Kitzbühel:

Bgm a. D. Josef Grander, St. Johann, Verdienste um die Gemeinde St. Johann und das Gemeinwohl

Maximilian Lamberg, Kitzbühel, Verdienste um den Sport, das Kulturwesen und das Gemeinwohl

Paula Prasser, Kitzbühel, Verdienste um das Sport- und Vereinswesen

Maximilian Riedel, Kitzbühel, Verdienste um die Tiroler Wirtschaft und den Standort Tirol

Luise Rupert, Kitzbühel, Verdienste um die Gleichstellung und das Gender Mainstreaming

Zusammen mit LH Kompatscher überreichte Platter zunächst 42 Verdienstkreuze an Tiroler und Südtiroler Bürger, die den beiden Ländern und ihren Einwohnern – zumeist ehrenamtlich – einen besonderen Dienst erwiesen hatten.Zudem wurden an zwölf Bürger aus Tirol und Südtirol die Lebensrettungsmedaillen verliehen. „Wir alle haben dieses eine Leben – und somit ist es wohl die größte Tat, eben jenes zu schützen. Die Tiroler, die mit der Lebensrettungsmedaille ausgezeichnet werden, haben durch beherztes und selbstloses Eingreifen ihre Mitmenschen vor schlimmerem Unheil oder gar dem Tod bewahrt“, so Platter. „Diesen mutigen Tirolerinnen und Tirolern gilt unsere höchste Anerkennung!“ betonen Platter und Kompatscher unisono.Das Verdienstkreuz ist neben dem Ring und dem Ehrenzeichen die dritthöchste Auszeichnung, die das Land Tirol vergibt. Die "Lebensrettungsmedaille" wird an Personen verliehen, die sich trotz großer Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit bei der Rettung eines Menschen in Tirol besonders eingesetzt haben.