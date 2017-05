ÖBB und Regionalbahnen mit mehr Fahrgästen

15.05.2017, 00:00 Uhr

TIROL (vcö/niko). Im Vorjahr wurde in Österreich deutlich mehr Bahn gefahren. Neben der ÖBB legten auch die Regionalbahnen insgesamt an Fahrgästen zu, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. In Tirol verzeichneten die Zillertalbahn und die Stubaitalbahn österreichweit die stärkste Zunahme an Fahrgästen. Spitzenreiter unter den privaten Regionalbahnen ist die Wiener Lokalbahn mit 12,5 Millionen Fahrgästen.

Mehr als 36 Millionen Fahrgäste frequentierten die 19 Regionalbahnen, die nicht zur ÖBB gehören (+691.000). Mit den ÖBB waren im Vorjahr 244,2 Millionen Fahrgäste unterwegs, um 6,2 Millionen mehr als 2015."Regionalbahnen erhöhen die Attraktivität von Regionen und verringern die Autoabhängigkeit und damit die Mobilitätskosten für die Bevölkerung. Wichtig ist, dass das Angebot der Regionalbahnen laufend verbessert wird. So sind angesichts der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeitszeiten auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten häufigere Verbindungen wichtig", betont VCÖ-Experte Markus Gansterer.