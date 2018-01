21.01.2018, 23:47 Uhr

Hahnenkammrennen 2018: Es schneite auch dicke "Geldflocken"

Jubel, Medienrummel und Punkte gibt es bei jedem alpinen Weltcuprennen. Nirgendwo ist aber der Preisgeldtopf so prall gefüllt wie in Kitzbühel. Insgesamt 550.000,- Euro liegen bereit. In jedem Bewerb erhalten die 30 bestplatzierten Läufer Prämien ausbezahlt. Spitzenplätze werden besonders gut honoriert.



Die Topverdiener 2018:

Thomas Dreßen (GER) 75.650,-

Henrik Kristoffersen (NOR) 74.000,-

Aksel Lund Svindal (NOR) 59.500,-

Beat Feuz (SUI) 41.500,-

Marcel Hirscher (AUT) 37.000,-

Kjetil Jansrud (NOR) 30.950,-

Hannes Reichelt (AUT) 26.000,-

Vincent Kriechmayr (AUT) 12.400,-

