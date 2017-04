Alle Sieger aus dem Bezirk

26.04.2017, 11:23 Uhr

110 Jahre organisierte Pinzgauerzucht in Tirol – Oberndorf lud zur Landesschau.

OBERNDORF (niko). Im Ortsteil Wiesenschwang fand die heurige Landesschau des Pinzgauer-Rinderzuchtverbands statt. Rund 70 Züchter und 38 Jungzüchter aus allen Teilen Tirols fanden sich mit rund 200 Rindern ein, um ihre Leistungen zu präsentieren. Auch Ziegenzüchter mit rund 100 Ziegen verschiedner Rassen sorgten für Vie(h)lfalt."Es bereitet mir eine Riesenfreude, wie fest verankert die Pinzgauerzucht in Tirol ist ", betonte Hans Scharfetter, Weltpräsident der Pinzgauer, "dass diese Rasse nicht nur verankert ist, sondern auch phantastische Zuchtarbeit leistet, haben die Züchter hier beeindruckend gezeigt." Begeistert von der ausgestellten Qualität war auch Preisrichter Rupert Viehhauser. "Schaut euch diese reinrassigen Kühe an", schwärmte er schon in der ersten Runde des Richtens.

Alle Varianten der Pinzgauerzucht wurden gezeigt – Mutterkühe, Schwarze Pinzgauer und Jochberger Hummeln stellten sich der Bewertung. Hochspannung herrschte dann im Finale der besten Pinzgauer und Pinzgauer x RF-Kühe. Vier große Entscheidungen hatte der renommierte Preisrichter zu treffen.Letztlich ergab sich folgende Rangierung – Pinzgauer: Gesamt- u. Eutersiegerin: Blanka (V.Maltus) von Roland Dödlinger, Kandler, Fieberbrunn; Gesamtreserve- u. Euterreservesiegerin: Krone (V.Rat) von Matthäus Hochfilzer, Ginsberg, Going.Pinzgauer x RF: Gesamtsiegerin: Klara (V.Jorck Red) von Matthäus Hochfilzer, Ginsberg, Going; Gesamtreservesiegerin: Madonna (V.Larnour) von Barbara Reitstätter, Hackl, Kössen; Eutersiegerin: Gräfin (V.Rubin) von Barbara Reitstätter, Hackl, Kössen; Euterreservesiegerin: Fanni (V.Kanu) von Gerhard Steiner, Mitteracker, Kitzbühel.Fotos: Th. Sendlhofer