Veranstaltung „Are you ready for…?“ bot viel Wissenswertes

05.10.2017, 13:39 Uhr

Motto: Entscheide intuitiv, entscheide selbst, entscheide jetzt!

OBERNDORF (jos). Zu einer interessanten Veranstaltung mit 3 starken Impulsvorträgen luden die Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann und die Firma Hanel Ingenieure am 28. September ins Raiffeisen Service Center in Oberndorf ein.Unter dem Motto „Are you ready for…? Entscheide intuitiv, entscheide selbst, entscheide jetzt!“ boten die Vortragenden verschiedene Einblicke in die Entscheidungsfindung. Es sind intuitive Entscheidungen gefragt, welche Kreativität, Courage und Kondition verlangen, so Wolfdieter Dreibholz. Uwe Pölz machte bewusst, dass Entscheidungen am besten selbst getroffen werden, um die 10 Kardinalfehler im Arbeitsalltag zu vermeiden. In stressigen Situationen müssen Piloten Entscheidungen oft jetzt treffen. In wieweit sich die dazu verwendeten Modelle in den Alltag integrieren lassen, zeigte das Pilotenehepaar Eva und Hans-Peter Jaehner im dritten Vortrag.Für die über 100 Gäste, darunter viele Architekten, Bauherren und Planer, war der Abend informativ, kurzweilig und vernetzend.