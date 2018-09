Regionalitätspreis 2018: Mehr Zusammenrücken und Kärnten stärken

12.09.2018, 05:30 Uhr

Alpen-Adria, Europa & Kooperationen versprechen Mehrwert durch regionale

Zusammenarbeit.

Wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und ihr Knowhow für ein gemeinsames Projekt einsetzen, sichert das langfristig die Zukunft der Regionen. Kooperationen zwischen Unternehmen, Institutionen, politischen Entscheidungsträgern und der Bevölkerung sind wesentlich, um neue Inputs zu schaffen, die die Attraktivität der einzelnen Regionen steigern und so nicht zuletzt auch Abwanderung verhindern. Wenn zudem Kooperationen länderübergreifend im Alpen-Adria-Raum bzw. in ganz Europa ins Leben gerufen werden, zeigt das, dass auch von kleinen Regionen in Kärnten ausgehend international gedacht und gearbeitet werden kann. Die Kategorie „Alpen-Adria, Europa und Kooperationen“ holt beim Regionalitätspreis genau solche Initiativen vor den Vorhang.

Standortvorteil

Die Patenschaft in dieser Kategorie übernimmt in diesem Jahr die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten, Carmen Goby: „Vernetzung und Zusammenarbeit werden künftig noch mehr als bisher über die Wettbewerbsfähigkeit entscheiden. Der Umstand, dass wir mitten im Alpen-Adria-Raum sind, öffnet Unternehmern viele Türen und bietet einen wesentlichen Standortvorteil.“