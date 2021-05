Gemeinsam mit der Firma MSD organisierte Brantner professionell die zweitägige Impfstrasse am 20. und 21. Mai 2021.

KREMS. Rund 300 Mitarbeiter von Brantner Österreich haben die Chance genutzt und sich zur freiwilligen betrieblichen Corona-Impfung gemeldet.

Gut organisiert

„Wir sind sehr stolz, dass wir es als einer der ersten Betriebe in Niederösterreich geschafft haben eine betriebliche Impfstrasse zu organisieren. Rechtzeitig vor der Urlaubszeit ist es uns so gelungen 300 Kollegen einen großen Schritt in Richtung Normalität zu ermöglichen. Die Aufregung und Euphorie, die zu spüren war, hat mich sehr berührt", erklärt Stefan Tollinger, Geschäftsführer des Unternehmens.

Brantner ist hier eine der ersten Unternehmen in Österreich, die eine solche Impfstraße erfolgreich auf die Beine gestellt hat. Alle Impfungen wurden reibungslos und ohne Zwischenfälle absolviert. Insgesamt wurden 525 Personen geimpft, davon rund 300 Brantner Mitarbeiter.