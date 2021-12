Der Winter bringt selbst erfahrene AutofahrerInnen an ihre Grenzen. Glatteis, Schneematsch, schlechte Sicht. Einer, der solche Herausforderungen beruflich meistert, ist Profi-Motorsportler Alfred Fries.

KREMS/ IMBACH. Der Imbacher Motorsportler Alfred Fries ist 20facher Staats- und Europameister vom Verein Polizeisportvereinigung Wien.

Er gibt Tipps, wie sich jeder Straßenbenutzer mit seinem Fahrzeug bei winterlichen Verhältnissen verhalten soll.

"Ich würde jedem Fahrzeuglenker empfehlen, ein Fahrsicherheitstraining in einem unserer Fahrsicherheitszentrums zu machen, wie sich das Fahrzeug bei Glätte verhält, um bei Grenzsituationen richtig reagieren zu können", rät der Motorsportler.

Langsam fahren

Das wichtigste sei bei Eis und Schnee die angepasste Geschwindigkeit.

"Nur wer langsam fährt, hat ausreichend Zeit zu reagieren und kann sich auf die winterlichen Anforderungen einstellen", gibt Alfred Fries zu bedenken, "wer zu schnell auf eine Kurve zufährt oder bergab, kann den Wagen kaum noch beherrschen. Mensch und Maschine können die physikalischen Grenzen nun einmal nicht überlisten."

Viel mehr Gefühl

Gerade bei Schnee gilt noch mehr Gefühl als sonst. "Also weicher beschleunigen und bremsen und weich einlenken. Sollte man eine Vollbremsung nicht vermeiden können, dann bitte mit voller Wucht aufs Bremspedal steigen, damit das (ABS) Antiblockiersystem schnell und effizient eingreifen kann", sagt Fries, "wenn das Auto mal rutscht, zum Beispiel bergab, dann sofort Gas wegnehmen, ganz sanft bremsen, dank (ABS) lässt sich das Auto in der Regel noch lenken. Bitte nicht hektisch lenken und bremsen dies verschlimmert die Situation nur."

Geschlossene Schneedecke sicherer

Noch einen Tipp hat Motorsportler Alfred Fries auf Lager: "Bei Schnee orientieren sich die meisten Autofahrer an der dunklen Fahrspur, die ist oftmals blankes Eis. Bei einer geschlossenen Schneedecke haben die Winterreifen ein paar Zentimeter neben der Rinne meist mehr Haftung. Wenn man gegenlenken muss, bitte wenig, meist reicht eine Viertel-Lenkrad-Umdrehung, damit das Auto wieder in seine Position kommt, in die man will." Wenn möglich, sucht man sich immer eine Schneedecke, mit seinen gut ausgerüsteten Winterreifen.

Bei Blitzeis auf einer Bergabstraße lässt auch Alfred Fries das Auto lieber stehen, weil man sonst nur noch zum Passagier wird.

Haben Sie schon einem einen Fahrtechnik-Kurs absolviert?