Die Kremser Linke Stadtbewegung – kurz KLS – feierte mit einem Informationsstand in der Kremser Fußgängerzone den Wahlauftakt zur Gemeinderatswahl am 4. September in Krems.

KREMS. Zu den druckfrischen Kremser Nachrichten und dem Wahlprogramm der KLS für 2022 bis 2027 gab es für Interessierte eine eiskalte Gazpacho andaluz – zubereitet von Gemeinderat und Koch Nikolaus Lackner. Der KLS-Spruch „Wir sind der rote Pfeffer im Gemeinderat“ wurde damit kulinarisch unterstrichen.

Ehrliche Information

Lackner meinte zusammenfassend zu den vergangenen vier Jahren im Gemeinderat: "Zum Glück ist es uns gelungen, zwei Mandate bei der letzten Wahl zu bekommen. Wir waren bei vielen Entscheidungen das Zünglein an der Waage im Gemeinderat. Uns ist es gelungen, dass in Stein wieder ein Bankomat steht, da haben wir nicht lockergelassen!"

Die KLS-Gemeinderäte Wolfgang Mahrer und Nikolaus Lackner beantworteten viele Fragen zur Stadtpolitik und der kommenden Wahl am 4. September. Guter Geschmack und ehrliche Information war das Ziel des KLS-Wahlkampfauftakts.