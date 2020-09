Aufgrund des durch die Corona-Situation abgesagten Landeswettbewerbs "Pirma la Music", stellten einige Talente aus Tirol Ende August ihr musikalisches Können im Erler Festspielhaus unter Beweis.

ERL (red.) Ende August waren die musikalischen Bildungseinrichtungen des Landes Tirol mit einem besonderen Programm im Festspielhaus in Erl zu Gast. Herausragende Künstler begeisterten dabei das Publikum im Rahmen der „1. Jazz Night Erl“ sowie mit der Veranstaltung „Bühne frei“, in der einmalige Talente aus den Tiroler Musikschulen, dem Tiroler Landeskonservatorium und der Universität Mozarteum Salzburg aufgetreten sind. Die Veranstaltung war als Ersatz zum abgesagten Landeswettbewerb „Prima la Musica“ organisiert worden.

„Seit März mussten leider viele Konzerte und musikalische Projekte in Tirol wegen der Corona-Situation abgesagt werden. Darunter fiel auch der Gesamttiroler Landeswettbewerb ‚Prima la Musica‘, an dem sich jährlich rund 900 Kinder und Jugendliche beteiligen. Umso größer war die Freude bei allen Akteuren, ihr Können im Festspielhaus in Erl unter Beweis stellen zu können“,