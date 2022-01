Impfpflicht- und Maßnahmengegner kamen zu einer Kundgebung am Oberen Stadtplatz in Kufstein zusammen. Bisher seien alle Demos in Kufstein friedlich verlaufen, so der Polizei-Einsatzleiter.

KUFSTEIN. Am Montag, den 31. Jänner zogen laut Polizei-Einsatzleiter rund 200 Menschen durch die Kufsteiner Innenstadt, um gegen Corona-Maßnahmen und gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Organisiert und angemeldet wurde die Kundgebung von der Bürgerinitiative "Es ist genug!" und deren Hauptinitiator Harald Körber. Gegen 15:00 Uhr versammelten sich die Teilnehmer am Oberen Stadtplatz, wo sogleich auch Körber das Wort ergriff. Man stehe für Friede, Freiheit und ein Ende der Spaltung. Für ihn ist "der 1. Februar ein geschichtsträchtiger Tag, wo man der Bevölkerung aufzwingt, eine Genmanipulation mit dem eigenen Körper zu machen". Trotz seiner skeptischen Haltung gegenüber der Impfung fordert Körber kein Verbot, sondern eine freie Impfentscheidung.

Harald Körber betrachtet gewisse Corona-Maßnahmen als einen Angriff auf die Würde des Menschens.

Foto: Christoph Klausner

hochgeladen von Christoph Klausner

Versammlungen bisher ohne Probleme

Auf Nachfrage bestätigen die Einsatzleiter der Polizei sowie der BH Kufstein, dass die Corona-Demonstrationen bzw. Kundgebungen in der Festungsstadt immer friedlich verlaufen sind. Es sei bisher noch nie zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, die Beamten müssten lediglich hin und wieder auf die Maskenpflicht verweisen - allerdings würde auch dies in den meisten Fällen akzeptiert werden, so der Polizei-Einsatzleiter.

Ganz ohne politische Anteilnahme kam die Veranstaltung allerdings auch nicht auch. Lukas Blunder von der Kufsteiner MFG verwies darauf, dass man sich einerseits seinen kritischen Geist bewahren und andererseits wieder näher zusammenrücken müsste. "Wenn ich Bürgermeister bin, dann gibt es diese Spaltung nicht mehr", so der 26-Jährige im Wahlkampf-Modus. (klau)

Aktuelle Nachrichten aus dem Bezirk Kufstein gibt‘s hier.