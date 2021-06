Baustart für "Total Tankstelle" in Kiefersfelden. Der Genuss- und Kompetenzpark "Kaiserreich Kiefersfelden" wächst weiter.

KIEFERSFELDEN, KUFSTEIN (red). Die Bauarbeiten rund um das von der Unterberger Gruppe, mit einem Sitz in Kufstein, initiierte Projekt „Kaiserreich Kiefersfelden“ gehen weiter. Am Dienstag, den 1. Juni fand der Spatenstich für die "Total Tankstelle" neben dem bereits bestehenden McDonald‘s Restaurant und dem Best Western Hotel statt.

Die Unterberger Gruppe verpachtet am Standort „Kaiserreich Kiefersfelden“ insgesamt 3.800 Quadratmeter Fläche an "Total". Die Wahl fiel nicht ohne Grund auf das Unternehmen, denn mit 1.200 Tankstellen in Deutschland und als weltweit agierendes Multi-Energie-Unternehmen mit 100.000 Beschäftigten steht der Betrieb für moderne Energieversorgung. Die Kunden profitieren dort künftig vom idealen Standort direkt an der Autobahn A93, die als wichtigste Transport- und Reiseroute von Nord- nach Südeuropa mit Anschluss an den Brennernordzulauf gilt.

Weiterer Pluspunkt:

Im Inntal gibt es sonst nur wenige Tankstellen, die direkt an der Autobahn liegen. Bei der Planung wurde ein besonderes Augenmerk auf einen sinnvollen Verbrauch der Flächen gelegt. Konkret wurden dabei schon jetzt Vorbereitungen für geplante Erdgas- und Wasserstofftanks getroffen, sodass das Kraftstoffangebot bei steigender Nachfrage kurzfristig ausgebaut werden kann. Optisch legt man insbesondere in der Außengestaltung Wert auf Holzoptik. Neben den klassischen Kraftstoffen wie Benzin und Diesel sowie AdBlue ist eine Portalwaschanlage, ein moderner Shop mit Bistro und ein umfassendes Serviceangebot vorgesehen.

Projekt „Kaiserreich Kiefersfelden“

Auf 40.000 Quadratmeter errichtet die Unterberger Gruppe in Zusammenarbeit mit den ATP Architekten moderne Büro- und Gewerbeflächen, vielfältige Freizeitangebote und ein breitgefächertes Gastronomie- und Dienstleistungsangebot sowie ein Hotel. Mit einer Investitionssumme von vierzig Millionen Euro leistet das Kufsteiner Traditionsunternehmen damit einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde Kiefersfelden und der gesamten Region.

Nachhaltige und moderne Lösungen

Neben einer Glasfasertechnologie werden großflächige Photovoltaikanlagen und eine Wasser-Wärmepumpe installiert. Großflächig begrünte Dachflächen und Parkplätze werden sowohl ökologischen als auch ästhetischen Ansprüchen gerecht. Herzstück des Areals ist das Genusszentrum mit rund 10.000 Quadratmeter Mietfläche über drei Ebenen. Dort entstehen Entertainmentwelten, unterschiedliche Gastronomiekonzepte, Fitnessbereiche und Handelsflächen. Zudem wird ein Kompetenzpark mit Büro- und Gewerbeeinheiten ab 100 Quadratmeter errichtet, welcher die Ansprüche des New-Work-Ansatzes erfüllt. Interessierte Mieter haben derzeit noch die Möglichkeit zur Mitgestaltung der Flächen. Terminlich wird eine Eröffnung im ersten Quartal des Jahres 2023 angestrebt.

Die aktuellsten Meldungen aus dem Bezirk Kufstein gibt es hier.