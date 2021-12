Ex-„Parteifreier“ Harald Acherer tritt bei der kommenden Gemeinderatswahl für die Kufsteiner Neos an.

KUFSTEIN. "Wer sich selbst treu bleiben will, kann nicht nur anderen treu bleiben" – mit den Worten des Dichters Christian Morgenstern gab GR Harald Acherer bei der Gemeinderatssitzung am 17. November seinen Austritt aus den Parteifreien bekannt. Als Gründe für diese Entscheidung gab er an, dass neben Meinungsverschiedenheiten auch seine Bemühungen für mehr Bürgernähe von den Parteifreien untergraben wurden. Heute, am 14. Dezember, wurde nun bekannt, dass Acherer nach sechs Jahren Parteifreien nun für die Neos mit Bürgermeisterkandidatin Birgit Obermüller antreten wird.

"Für die Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, dass wir Politiker transparente und nachvollziehbare Entscheidungen treffen, daher braucht es eine starke neue Kraft in Kufstein,“

so Acherer, der weiterhin Obmann des Verkehrsbeirates bleiben wird. Obermüller ist über den Zuwachs in ihrem Team erfreut. Gemeinsam möchten sie mehr Transparenz, Ehrlichkeit und Anstand von der Stadtführung einfordern. Weitere Neos-Mitglieder sollen in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

