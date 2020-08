TIROL (sch). Zum Regionalliga Auftakt am Freitagabend musste der SV Wörgl auf einige, vor allem routinierte Spieler verzichten. Daher kamen beim SVW die jungen Neuzugänge Matthias Gugglberger vom SC Ellmau und Daniel Egger vom FC Bad Häring (beide Jahrgang 2000), bereits im ersten Saisonspiel 2020 vom Beginn an zu ihrem Regionalliga Debüt. Auch der SV Telfs rückte mit Heimkehr Torhüter Christoph Häfele und Ex-Profi Julius Perstaller an.

Regionalliga Tirol - SV Wörgl (grau) vs. SV Telfs (weiß) - Strafraumszene.

Zum Spiel: 1. Halbzeit

Nach einer kurzen Abtastphase nahm das Spiel Fahrt auf und kam für einen Saisonstart auf ein durchaus gutes Niveau. Dazu trug auch der SV Telfs bei. Die Oberländer zeigten vor allem "Schneid" in der Fremde. Da hatte der SV Wörgl größere Start-Schwierigkeiten als die Gästeelf. Die Spieler des SV Wörgl haderten in dieser Halbzeit zuviel mit sich selbst und zum Teil auch in zu großem Maße mit dem Schiedsrichter. Nach einem Wörgler Kopfballtreffer von Kapitän Dean Kostadinovic wurde dieser vom Schiriteam nicht gewertet und als Peter Kostenzer allein auf das Telfer Tor zulief wurde dieser mit einer Kritikwürdigen Entscheidung zurückgepfiffen. Den verhängten Freistoß spielte Telfs aus der eigenen Spielhälfte sofort nach vorne und die verunsicherten Wörgler blieben Zuschauer, bei einem super herausgespielten Treffers von Julius Perstaller. Da die Gäste in der ersten Halbzeit aber in Summe, bessere und größere Tormöglichkeiten als die Husic-Elf vorfand, Pfostenknaller von Telfs Nummer 6 Tobias Kranebitter (30.) und mehrmals Wörgl Torhüter David Stöckl im Mittelpunkt stand, ging die Halbzeitführung der Gäste völlig in Ordnung.

Regionalliga Tirol - SV Wörgl (grau) vs. SV Telfs (weiß).

2. Spielhälfte

Wörgl Trainer Denis Husic stellte um. Der SVW spielte die zweite Spielhälfte mit einer "Doppel-6", die aber vorerst kaum eine Veränderung im Spielverlauf der Unterländer brachte. Die größte Möglichkeit die Führung von Telfs auf 0:2 auszubauen hatte Michael Augustin schon in der 48. Spielminute, als er Wörgl "Goali" David Stöckl im Strafraum umkurvte, aber aus spitzem Winkel das leere Tor verfehlte (Außennetz). Der nächste Treffer galang somit den nie aufgebenden Hausherren. Ebenso gekonnt und schön wie die Telfer 0:1 Führung, erzielte Salko Mujanovic den Ausgleichstreffer (72.) für Wörgl. Doch für die Oberländer kam es noch schlimmer. Nach einem Eckstoß setzte Peter Kostenzer in der 77. Spielminute den Ball an die Querlatte, von dort nahm der Ball einen "Zick-Zack-Kurs" über mehrerer Spieler und von Wörgler Seite war Florian Patterer als letzter am Ball der abgefälscht den Weg ins Tor zum Wörgler Siegtreffer fand. Telfs, ebenfalls mit guter Moral fand in der Schlußphase noch einige Chancen auf einen Ausgleichstreffer vor. Wörgl Torhüter David Stöckl war an seinem Geburtstag aber kein weiteres Mal zu bezwingen.

Fazit zum Spiel

Das Spiel war von beiden Seiten gut geführt, ist aber zum Saisonstart derzeit nur schwer einzuordnen. Auf Grund der Wörgler Ausfälle ein gelungener Start für die Unterländer. Die Oberländer an diesem Freitagabend wurden unter ihrem tatsächlichen Wert geschlagen.