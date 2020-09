IMST/TIROL (sch). Jetzt hat das Tiroler Oberland ebenfalls einen Stocksport Nachwuchsstützpunkt erhalten. Heute um 10 Uhr eröffnete ESC Imst und Bezirksobmann Alfred Kaiser, im Beisein zahlreicher Ehrengäste, Funktionäre und Elternteile der Nachwuchssportler den lang ersehnten Stützpunkt für Tirols Nachwuchs Stocksportler.

Die Stars waren die Kinder

Die Kleinsten feierten mit einer Papier Schnitzeljagd und mit eigenen Schulsport Stöcken.

Foto: Schwaighofer

Die Stars am Tag der Eröffnung waren aber über 60 Kinder aus allen Stocksport Bezirken Tirols und die junge Althaia aus Langenargen am Bodensee aus Deutschland, mit einer zweistündigen Anreisezeit aus Deutschland. Das Stützpunkt Eröffnungsturnier ist derzeit natürlich noch voll im Gange und jetzt lässt sich auf der Freianlage in Imst sogar die September Sonne blicken.

Zwei Stunden Anreise für die junge Stocksportlerin Althaia mit ihrem Betreuer und Jugendwart von Langenargen am Bodensee (BRD).

Foto: Schwaighofer

Die BEZIRKSBLÄTTER bleiben am Stock

Vom Veranstaltungstag gibt es in der kommenden Woche einen eigen Foto Online Bericht mit zusätzlichen Informationen zum Tiroler Nachwuchs Stocksport vom TLEV Präsidenten Hermann Huber.