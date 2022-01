Positive Stimmung nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen in den Monaten Dezember und Jänner. 150 disziplinierte Zuschauer (Covid-19 Bestimmungen, Nasen-Mundschutzmasken) sahen zweiten Heimsieg der Pirlo Kufstein Towers.

Auch im Basketball geht es nicht ohne Schiedsrichter und derzeit auch nicht ohne Maske für die Zuschauer.

ÖSTERREICH. Das neue Jahr beginnt für die Pirlo Kufstein Towers eindrucksvoll, und zwar mit Siegen auf eine beeindruckende Art und Weise. Mit Besonnenheit und Trainingsfleiß wurde der verkorkste Bundesliga-Start (2. Liga) im Herbst aufgearbeitet, denn Towers-Coach Markus Thurner stärkte so ein im Sommer 2021 neu zusammengestelltes Kufsteiner Team, das sich wohl erst finden musste. Nachdem am Freitag letzter Woche zu Hause gegen das Future Team Steiermark mit 89:68 gesiegt worden war, ging die Reise nach nur zwei Tagen am vergangenen Sonntag nach Wien zum Spiel gegen die Basket Flames.

Erfolgreicher Thomas Pirchner (weiß) in der Kufstein Arena.

In der Wiener Stadthalle B gelang der zweite Kufsteiner Sieg in Folge (74:65). Eine souveräne, aber vor allem starke Teamleistung war verantwortlich für den erfreulichen ersten Auswärtssieg der Saison der Towers. Derzeit scheint für die Festungsstädter kein Korb zu hoch. "Der Fokus liegt jetzt ganz auf dem Auswärtsspiel am Freitagabend, den 14. Jänner, gegen das BBU Team Salzburg", erklärt nach dem Sieg Pirlo Towers-Obmann Michael Pilger in einem Telefonat.