Zehn Fotos zum Landesliga Ost Spiel SV Walchsee vs. SV Thiersee - 1:1 (1:1) -

Tore: Florian Widmann bzw. Benjamin Steiner.

Walchsee: gelb; Thiersee: rot.

Zuschauer: 200; Gelb/Rot: Mathias Sonnendorfer (Thiersee).

SR: David Astl (gut)

Die Besten: Stefan Fahringer (Walchsee), Manuel Pfluger (Thiersee).

Starke Vorstellung von Stefan Fahringer (Walchsee) und Manuel Pfluger (Thiersee).

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

WALCHSEE (sch). Den besseren Saisonstart in Walchsee erwischten die Gäste aus dem Hochtal Thiersee. Bereits nach zwölf Spielminuten nutzte Benjamin Steiner eine eins gegen eins Situation gegen Walchsee Torhüter Maximilian Zanier zur 0:1 Führung. Thiersee in Walchsee in den ersten 20 Spielminuten sehr präsent, verlor nach dem 1:1 Ausgleichstreffer seine gute Spielanlage, wurde teilweise zu hektisch im Spiel und auf der Bank. Dem Walchseer sehenswerten Freistoßtreffer von Florian Widmann (22.) ging eine Minute vorher ein Foulspiel von Mathias Sonnendorfer voraus, dass vom Schiedsrichter mit gelb geahndet wurde. Eine Karte mit Folgen. Sonnendorfer kam im Mittelfeld nur 13 Spielminuten später zu spät, bzw. gar nicht zum Ball. Schiedsrichter Astl zog gelb/rot und Thiersee musste ab der 34. Spielminute mit zehn Spielern am Feld auskommen. Mit Fortdauer des Spieles und der zweiten Spielhälfte bekam sich Thiersee wieder besser in den Griff und gestaltete das Seederby wieder offen. Möglichkeiten zum Sieg gab es dabei auf jeder Seite. Doch einen drei Punkte bringenden Treffer erzielte weder der SV Walchsee, noch der SV Thiersee.

Respekt vor dem Torhüter.

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Fazit zum Spiel:

Thiersee brachte sich selbst in Verlegenheit und vermutlich auch selbst um einen vollen Punktegewinn. Die Saison ist noch jung, aber auf Grund der Vorbereitung auf die neue Saison wird sich Walchsee Trainer Niko Praschberger wohl um einen routinierten Führungsspieler umsehen müssen. Die gezeigte Einsatzbereitschaft der jungen Truppe und das am ersten Spieltag an den Tag gelegte Kollektiv allein könnte auf Dauer für die Landesliga zu wenig sein.