Kundl setzt auf altersgerechtes Wohnen: Ursprüngliches Altersheim für 2,1 Millionen umgebaut – 14 Mietwohnungen standen danach zur Verfügung.

KUNDL (red). Barrierefreie Wohnungen und Betreutes Wohnen ermöglichen auch im hohen Alter noch ein weitgehend eigenständiges Leben. Die Nachfrage nach solchen Wohnformen steigt. In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Kundl hat die Neue Heimat Tirol (NHT) eine komplette Wohnanlage errichtet. Im Erdgeschoß ist eine Arztpraxis vorgesehen.

Steigende Nachfrage

„Die NHT ist nicht nur der größte Errichter von leistbaren Miet- und Eigentumswohnungen in Tirol. Wir haben auch bereits zahlreiche Projekte im Bereich der Pflege- und Altenbetreuung für Gemeinden umgesetzt – vom großen Heim bis zu kleineren, betreubaren Einheiten“, berichtet NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.

In Kundl wurde das ursprüngliche Altersheim in der Dr. Franz-Stumpf-Straße für 2,1 Mio. Euro umgebaut und adaptiert. Auch für das "Facelifting" verantwortlich war das renommierte Architekturbüro Scharmer-Wurnig aus Innsbruck. „Damit können wir unseren älteren Gemeindebewohnerinnen und -bewohnern ein würdevolles Altern in den eigenen vier Wänden ermöglichen“, sagt Bürgermeister Anton Hoflacher. Direkt neben der Wohnanlage ist die Skulptur „Twist 2020“ platziert, die vom bekannten Kundler Künstler Peter Sandbichler stammt.

Hoher Wohnstandard

Insgesamt 14 Mietwohnungen stehen in der neuen Einrichtung zur Verfügung – alle sind barrierefrei gestaltet, verfügen über großzügige, helle Räume und eine hohe Ausstattungsqualität. Im Zuge des Umbaus wurde das Gebäude auch thermisch saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Beheizung erfolgt nun über das lokale Fernwärmenetz. Diese Woche wurden die ersten Wohneinheiten übergeben. Für die Arztpraxis im Erdgeschoß wird derzeit allerdings noch ein Mieter gesucht.

Weitere Beiträge zum Thema Wirtschaft aus dem Bezirk finden Sie hier.

Neue Heimat präsentierte "Barrierefreies Wohnen" in Kundl