Die Firma Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH in Radfeld setzt auf ein neues Energieprojekt mit Zukunftspotential. Auch die Lehrlingsausbildung kommt hier nicht zu kurz.

RADFELD (red). Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energie und auf der Zukunft des Wirtschaftsstandorts gibt es im Bezirk in Zeiten des Klimawandels einige. Darunter findet sich auch die Firma Achleitner wieder, sie ist in der Region neben dem Reifenhandel vor allem für die Fertigung hochqualitativer Sonderschutzfahrzeuge bekannt. Erst im letzten Jahr installierte man dort eine Photovoltaikanlage. Sie befindet sich mit einer Fläche von 3000 m² auf den Dächern der Produktionshallen und macht den Standort in Radfeld zu 120 Prozent energieautark, erklärt Geschäftsführer Franz Achleitner.

Investitionsprämie für ökologische Projekte

Auch der Abgeordnete zum Nationalrat und LK-Präsident Josef Hechenberger zeigte sich mit dem Landtagsabgeordneten Alois Margreiter bei einem Besuch von dem Energieprojekt begeistert. Die Verwendung von ungenutzten Dachflächen zur Energieerzeugung ist eine wichtige Maßnahme, die zur Klimaneutralität bis 2040 beiträgt. Vor allem durch das im Nationalrat beschlossene Investitionsprämiengesetz können Unternehmen vergleichbare Projekte zur Umsetzung bringen und damit zur Energiewende beitragen. „Mit der Investitionsprämie erhalten Unternehmer für Investitionen in die Ökologisierung ihrer Betriebe einen Zuschuss in Höhe von 14 Prozent der Kosten“, konkretisiert der Hechenberger.

Regionale Wertschöpfung durch Lehrlingsoffensive

Das Unternehmen zeigt sich aber nicht nur hinsichtlich seiner Energieversorgung zukunftsorientiert. Auch bei der Lehrlingsausbildung ging die Firma in die Offensive und schuf neue Lehrstellen. In Zukunft werden am Standort Radfeld 19 Lehrlinge der Firma Achleitner in zehn Lehrberufen ausgebildet, die durch ihr Know-How einen wesentlichen Teil zur regionalen Wertschöpfung beitragen werden. „Es sind Leitbetriebe wie diese, die die Wirtschaft in unserem Bezirk durch ihr nachhaltiges Handeln über Generationen stärken und Arbeitsplätze sichern“, so der Abgeordnete zum Nationalrat Josef Hechenberger abschließend.

