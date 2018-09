Ein riesiger "Catwalk" zum Nightshopping in Kufstein

07.09.2018, 10:32 Uhr

Am Unteren Stadtplatz, am Theaterplatz und in den Einkaufszentren wartete beschwingte Musik auf die Bummelnden, in den Kufstein Galerien gab's beispielsweise ein "Kopfhörerkonzert" der "Learn to Rock Musicschool", im Inntalcenter Rosenheimer Tanzvorführungen. Dreh und Angelpunkt des Showprogramms war aber die große Modenschau mit rund 100 Models, die neueste Trends verscheidenster Kufsteiner Händler vorführten. Von braver bis frecher Trachtenmode über urbanen Chique und edle Abendgarderobe bis zur außergewöhnlichen Fußbekleidung gabs für die zahlreichen Schaulustigen allerhand zu bestaunen und die eine oder andere Anregung für den anschließenden Einkauf mitzunehmen. 125 Meter lang erstreckte sich dabei der rote Teppich als "Catwalk" über die Kaiserbergstraße – in den zwei Durchgängen legten die teils professionellen und teils aus treuen Kunden ausgewählten Modelle also rund 1,5 Kilometer zurück – beim Blick auf so manch hochhackiges Schuhwerk eine durchaus sportliche Aufgabe, die aber nicht am charmanten Lächeln und der entsprechenden Modepräsentation hinderte.

Nach der großen Show galt es dann für die Kufsteiner selbst Bewegung an den tag zu legen: Alex und Zabine Zaglmaier motivierten die Zuschauer zum Mitmachen beim Boogie-Workshop und fingen kurzerhand einige Schüchterne vom Gehsteig ein. Eine große Gaudi hatten die Teilnehmer dabei auf jeden Fall, manche zeigten sich als durchaus fortgeschrittene Tänzer.