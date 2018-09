Niessl: „Die SPÖ ist die Partei der Arbeit“

04.09.2018, 20:14 Uhr

Das letzte große Interview mit Hans Niessl in seiner Funktion als Landesparteivorsitzender der burgenländischen SPÖ.

Nicht Wehmut, sondern Dankbarkeit und Demut. Dankbarkeit an die vielen Funktionäre, die in den vergangenen 18 Jahren intensiv gearbeitet haben. Und Dankbarkeit, dass ich viermal als Spitzenkandidat in die Wahl gehen konnte. Viermal ist die SPÖ die Nummer 1 geworden – und davon als Höhepunkt einmal mit der absoluten Mehrheit.

„Wer in der SPÖ nicht das Thema Arbeit als Nummer 1 sieht, wird auch nicht erfolgreich sein.

„Dass Klima- und Naturschutz für die Zukunft einen wichtigen Stellenwert hat, steht außer Zweifel.“

Ich glaube, dass sich jede Partei verändern muss. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und nachdem sich die Arbeit verändert, muss sich auch die Sozialdemokratie ändern, sonst kann ich die arbeitenden Menschen nicht vertreten.An absolut erster Stelle muss stehen, dass die SPÖ die Partei der Arbeit ist. Wer in der SPÖ nicht das Thema Arbeit als Nummer 1 sieht, wird auch nicht erfolgreich sein.Wesentliche Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, sind: Wie kann die Digitalisierung zum Vorteil der Arbeitnehmer genützt werden?Was kann man gegen die Globalisierung tun, damit die Arbeitnehmer nicht auf der Strecke bleiben?Wie kann ich die Pensionen absichern, oder wie kann ich unser gutes Gesundheitssystem weiter ausbauen?Dass Klima- und Naturschutz für die Zukunft einen wichtigen Stellenwert hat, steht außer Zweifel. So wie auch das Migrationsthema. Das sind alles durchaus kompatible und notwendige Schwerpunkte.Man müsste einen ganz anderen Weg gehen, und zwar ,Lernen statt Lehre’. Die Asylwerber sollen zuerst Deutsch lernen und einen Pflichtschulabschluss machen. Dabei lernen sie auch die Werte unserer Gesellschaft. In 14 bis 16 Monaten ist so ein Abschluss möglich.Das ist Aufgabe der Bundesregierung. In der Schweiz dauert es drei Monate, also müssten es wir in 14 Monaten auch schaffen.Über diese Zeit habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.Das spielt in meinen Gedanken keine Rolle – im Augenblick.