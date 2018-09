19.09.2018, 10:27 Uhr

Wien ist einfach großartig. Die Gründe dafür sind unzählig, doch wir haben – passend zum 35-Jahr-Jubiläum der bz – 35 Punkte, warum man unsere Stadt lieben muss.

35 Gründe, warum Wien die tollste Stadt der Welt ist



WIEN. Seit mittlerweile 35 Jahren hat die bz Insidernews aus allen Bezirken - von der Inneren Stadt bis nach Liesing. Wer also könnte Wien besser kennen als unsere Mitarbeiter?!Wir haben uns im Haus umgehört und 35 Gründe gesammelt, warum Wien die beste Stadt der Welt ist. Diese reichen von grantelnden Kellnern bis zu den vielen Erholungsmöglichkeiten der Stadt.Die ersten zehn Gründe kommen von dem Wien-Kenner schlechthin, unserem leitenden Redakteur Karl Pufler. Seit 22 Jahren berichtet er von Kulturevents, Verkehrsproblemen aus dem Grätzel und holt interessante Bezirksbewohner vor den Vorhang. Seither war er als Redakteur für elf unterschiedliche Bezirke zuständig, konstant betreute er immer seinen Heimatbezirk Favoriten. Was sind für den Top-Wien-Insider die Gründe, gerne in unserer Stadt zu leben?

Grund 6: Unsere Öffis, die sich weltweit keinen Vergleich scheuen brauchen, auch wenn wir Wiener darüber gerne sudern

...aber auch die anderen Mitarbeiter lieben Wien:

Grund 15: "Eine Stadt, in der Menschen wie Oskar Werner, Fritz Lang und Falco geboren sind, muss man einfach lieben." (Redakteurin Maria-Theresia Klenner)

Grund 19: "...weil meine bezaubernde Frau aus Wien kommt - Sie ist eine waschechte Wienerin." (Salvador Cabrera Perez, Werbeberater)



Grund 25: "Ich liebe Wien für die U6. Jede Fahrt lehrt und stärkt einen für's Leben." (Naz Kücüktekin, Praktikantin Redaktion)

Grund 33: "Der Donaupark ist für mich der Höhepunkt dieser Stadt. Hier kann man den Tag entspannt ausklingen lassen." (Oliver Stocker, Praktikant Marketing)

Und hier lässt sich Wien am besten genießen:

Die Mischung der Stadt. Von pulsierender Hauptstadt bis zu beschaulichem Landleben ist in Wien alles vorhanden.Der grantelnde Wiener. Den brauche ich, damit ich nicht so negativ auffalle!Favoriten, weil es einfach super ist. Die Bevölkerung reicht vom liebenswerten Extremgrantler bis zum Bauern. Favoriten ist eine eigene Stadt.Der Böhmische Prater, wo man auch als Erwachsener wieder ein Kind sein darf.: Badeteich Hirschstetten, wo man im Sommer mit Fischen und Enten schwimmen kann.: Die beste Kaffeehaus- und Beislkultur, die ich trotz vieler Reisen gefunden habe.: Die Innenstadt, die noch immer eine Art lebendiges Museum ist.: Nur in Wien wird dermaßen viel Wert auf Genuss und Essen gelegt – auch wenn die typisch Wiener Speisen aus aller Herren Kronländer kommen.: ...weil es nur hier die beste bz weltweit gibt.: "In keiner anderen Stadt der Welt bezahlt man freiwillig dafür, von einem Kellner mit einem grantigen Gesichtsausdruck bedient zu werden. Der Wiener Schmäh ist vielleicht nicht Jedermanns Sache, aber wer Ironie mag, muss Wien lieben." (Conny Sellner, Redakteurin): "Für eine begeisterte Metal-Musikliebhaberin und Konzertliebhaberin wie mich, hat Wien einige gute Konzert-Locations, wie Gasometer, Arena, Stadthalle, Szene und viele mehr zu bieten. Dadurch bekommt man die Möglichkeit viele außergewöhnlich gute Metal-Konzerte genießen zu dürfen." (Cornelia Jost, Assistenz der Geschäftsführung): "Mein Lieblingsort ist der Naschmarkt, wegen des Flairs, der Gerüche und dem guten essen. Das ist wie Kurzurlaub für mich." (Herbert Menarek, Werbeberatung): "Wien hat einen städtischen und einen ländlichen Bereich mit Flüssen, Bergen und Wäldern. Der tollste Ort in Wien ist aber definitiv die Donauinsel." (Andreas Weber, Werbeberatung)"...weil es für alle Altersstufen - vom Baby bis zum Best Ager - viele Freizeitangebote gibt. Mein Sohn liebt ganz besonders den Prater, das Haus des Meeres und das Naturhistorische Museum." (Viktoria Heidrich-Brandl, Grafik)"...weil es hier nie langweilig wird: Egal, ob man in der Innenstadt herumstrandelt oder seine Seele an der Alten Donau baumeln lassen will. Es lässt sich hier einfach gut leben." (Katharina Wculek, Regionalleiterin)"...weil wir so eine Vielzahl an urigen und unverfälschten Gasthäusern haben, welche wirklich die besten Schnitzel machen - etwa das Gasthaus Reinthaler im 2. Bezirk oder die Motiwirtin am Alsergrund" (Erwin Entinger, Key Account Management): "Der tollste Ort in Wien ist Liesing. Besonders der Bezirksteil Mauer hat die perfekte Mischung aus Stadt und Natur!" (Larissa Nymann, Verkaufsleiterin Wien Süd): Die Mehlspeisen: Von A wie Apfelstrudel über K wie Kaiserschmarrn und S wie Sachertorte bis hu zu Z wie Zwetschgenfleck reicht die Bandbreite die Wien nicht nur zur tollsten sondern auch zur süßesten Stadt der Welt macht."...weil im U4 die Goldfisch geigen" - Auch Falco war Fan und hat mit dieser Textzeile seiner Hits "Ganz Wien"der Meidlinger Disco ein musikalisches Denkmal gesetzt. (Elisabeth Schwenter, Redakteurin): "Weil Stadt und Natur miteinander verbunden sind. Das merkt man besonders, wenn man auf einem Bankerl sitzt und auf ganz Wien blickt." (Marie Janaczek, Werbeberaterin): "Das Burgtheater. Anschließend kann man den Abend im Bermudadreieck ausklingen lassen." (Maximilian Spitzauer, Redakteur): Wien ist die morbideste Metropole weltweit. Genau das wird in jedem Bezirk zelebriert: vom Friedhof der Namenlosen über die Michaelergruft bis hin zum Bestattungsmuseum.: Die Liliputbahn. Seit 90 Jahren fährt sie unermüdlich durch den Wiener Prater – heuer sogar im schicken bz-grün.: Der Sparkassaplatz im 15. Bezirk. Trotz Kreisverkehr eine Oase der Ruhe.: Aug in Aug mit einem Hai: Das Haus des Meeres im Esterházypark macht's möglich. Die riesigen Aquarien im ehemaligen Flakturm sind wahrlich einzigartig.: Grüner Veltliner, Riesling oder Blauer Zweigelt: Wien ist die einzige europäische Hauptstadt mit nennenswerter Weinproduktion.: Der Rathausplatz: Im Winter kann man eislaufen, im Sommer Filme schauen und dazwischen Zirkus, Kirtage und Christkindlmarkt besuchen.: Musik aus Wien: Vom Wiener Walzer bis zum aktuellen Chartstürmer Josh hat diese Stadt für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten. Junge Bands gibt es regelmäßig in den Gürtellokalen zu entdecken.Die U-Bahn-Stationen von Otto Wagner. So geschmackvoll wie in Wien lässt sich in kaum einer anderen Stadt in die Öffis einsteigen. Umsteigen in einem denkmalgeschützten Jugendstilgebäude - das hat Stil.: "...weil wir die besten Regionauten haben: Ob Natur, Tiere oder Architektur - Unsere Regionauten wissen wie man die Schokoladenseiten der Stadt ins rechte Licht rückt."