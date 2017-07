Frauenfußball-EM: Public Viewing in Wien

18.07.2017, 10:40 Uhr

In der Windmühlgasse wird anlsässlich der Frauen-Fußball-EM gemeinesam gefiebert, gegrillt und diskutiert. Im WUK gibt es ein großes EM-Quartier mit Flatscreens und Kunstrasen. Das Hawidere und das Kringers (15. Bezirk) wechseln sich mit den Übertragungen ab.

WIEN. Bei der Damen-Europameisterschaft, die am 16. Juli in den Niederlanden begonnen hat, fiebert man auch in Wien mit. Nachdem dort auch die österreichischen Kickerinnen vertreten sind, will man sich das Event im ega (6., Windmühlgasse 26) in Mariahilf nicht entgehen lassen – dort gibt es Public Viewing. Etwa am Samstag, den 22. Juli, wenn Frankreich gegen Österreich spielt.

EM-Quartier im WUK

Public Viewing im Kringers und Hawidere

Einlass ist um 19 Uhr. Am Mittwoch, den 26. Juli, heißt das Match Island gegen Österreich und an diesem Abend wartet ein besonderes Highlight: Vor dem Anpfiff diskutieren Stadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ), die Journalistin und Autorin Nicole Selmer sowie Nikola Staritz, Spielerin bei Dynama Donau, über "Rollenbilder, Klischees, Fankultur im Fußball". Beginn der Diskussionsrunde ist um 18.30 Uhr, Anpfiff des Spiels um 20.45 Uhr. Für Grillerei, Drinks, Wuzzler und eine Panini-Tauschbörse wird natürlich gesorgt sein!Das WUK am Alsergrund (9., Währinger Straße 59) ist seit bald einem Jahrzehnt eine fixe Adresse für Meisterschaften aller Art. Bis 6. August werden alle Spiele der "Woman's Euro 2017" im WM-Quartier übertragen – wie immer garantiert ein Kunstrasenteppich das besondere Fußball-Flair. Bei freiem Eintritt stehen sechs HD-Flatscreens zur Verfügung. Sollte es regnen, werden die Spiele im WUK Foyer und im Statt-Beisl gezeigt. Anstoßzeiten: 18 Uhr, 20:45 Uhr und 17 Uhr (Finale).Das Hawidere (15., Ullmannstraße 31) und das Kringers (15., Hütteldorfer Straße 4) übertragen auch alle EM-Spiele. Einen detaillierten Spielplan kann man sich hier downloaden Weitere Möglichkeiten zum Fußballschauen: Im Klublokal der Meidlinger Grünen (12., Ehrenfelsgasse 2 – Termine gibt es unter der Tel. 0680/506 99 25), sowie im Zweistern (2., Heinestraße 42) und im GUGG (4., Heumühlgasse 14). Den Spielplan gibt es hier Eine detaillierte Auflistung von Public Viewing und zahlreicher Side-Events quer durch die Stadt ist auf der Homepage der Wiener Sportalternative zu finden.