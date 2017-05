Wiener Linien suchen Musiker für U-Bahn-Stationen

02.05.2017, 14:13 Uhr

"U-Bahn-Stars" sollen für entspannte Atmosphäre auf den Bahnsteigen der Stadt sorgen. Bis zum 28. Mai können sich Künstlerinnen und Künstler bewerben.

WIEN. Die Wiener Linien suchen Musikerinnen und Musiker, die in den U-Bahn-Stationen Musik machen wollen. Die Initiative geht von Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) aus, die angekündigt hat, dass das Projekt die Stationen angenehmer und sicherer machen soll: "Wenn man aus der U-Bahn aussteigt und von Fern schon die Klänge von einer Akustikgitarre hört", wirke das beruhigend, erklärt sie in einem Promo-Video.

Pilotprojekt am Westbahnhof

Ausweitung ab August

Interessierte können sich ab sofort bis Sonntag, den 28. Mai auf der Website der Wiener Linien bewerben. Dort muss man ein Formular ausfüllen und zu einem Video von einer Performance verlinken. Eine andere Möglichkeit ist, am Samstag, den 6. Mai am Tramwaytag der Wiener Linien am Bahnhof Währing (18., Währinger Gürtel 131) vorbeizukommen und dort vorzuspielen. Das Video wird dann an Ort und Stelle aufgenommen und automatisch in den Wettbewerb um die ersten „U-Bahn-Stars" eingespielt.Nach Ende der Einreichungsfrist startet das Auswahlverfahren. Bis 2. Juni wird eine Jury die eingereichten Beiträge bewerten. Die besten Musikerinnen und Musiker werden dann um Vorspielen eingeladen, fünf von ihnen direkt von der Jury als "U-Bahn-Stars" bestimmt. Weitere fünf werden im Anschluss aus einem Online-Voting ermittelt.Am 6. Juli startet die Testphase der „U-Bahn-Stars" in der U-Bahn-Station Westbahnhof. Die zehn per Juryentscheidung und Online-Voting ausgewählten Musiker und Bands werden sich dort einen Monat lang täglich zwischen 15 und 23 Uhr mit ihrer Musik abwechseln. Es wird klar geregelt, wer wann wo spielen darf. Vorbild ist die Londoner U-Bahn, wo es seit Jahren üblich ist, dass U-Bahn-Stationen musikalisch „aufgewertet" werden.Während dieser einmonatigen Testphase werden Rückmeldungen von Fahrgästen eingeholt und die Aktion sorgfältig analysiert. Diese Erkenntnisse fließen in die noch im August geplante Ausweitung für die „U-Bahn-Stars" ein. Noch im Laufe des Jahres sollen weitere Stationen als Spots für die „U-Bahn-Stars" und die dazugehörigen Castings folgen.In den U-Bahn-Stationen der Wiener Linien war es bis jetzt gar nicht erlaubt, Straßenmusik zu machen. Auch künftig wird man nicht einfach so eine Erlaubnis bekommen, sondern muss sich eben dem Auswahlprozess unterziehen. Anders auf den Bahnhöfen, die von den ÖBB verwaltet werden: Am Hauptbahnhof etwa kann man schon regelmäßig Livemusik lauschen. Um Straßenmusik im öffentlichen Raum darzubieten, braucht man eine Genehmigung der Stadt Wien