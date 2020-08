LANDECK, ZAMS (otko). In Landeck wird am 7. August und in Zams am 10. August jeweils eine außerordentliche Gemeinderatssitzung abgehalten. Dort soll ein Kredit beschlossen werden, den die Venet Bergbahnen AG aufnimmt und die beiden Gemeinden tilgen.

Akutes Liquiditätsproblem

Die Venet Bergbahnen AG steckt derzeit in einer finanziellen Krise und hat ein akutes Liquiditätsproblem. Das mit 30. April abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 endete mit einem Minus von 500.000 Euro. Auch für das heurige "Corona-Jahr" sehen die Prognosen nicht gut aus und es wird mit weiteren Abgängen gerechnet.

Finanzhilfe nötig: Akutes Liquiditätsproblem bei der Venet Bergbahnen AG.

Außerordentliche Gemeinderatssitzungen

Die Gemeinden Landeck und Zams müssen nun als Haupteigentümer der Venet Bergbahnen AG über eine weitere finanzielle Hilfe entscheiden. Dazu wurden außerordentliche Gemeinderatssitzungen einberufen. "Dort soll ein Kredit beschlossen werden, den die Venet Bergbahnen AG aufnimmt. Die Gemeinden übernehmen die Tilgung und die Bürgschaft", erklärt AR-Vorsitzender und interimistischer Stadtchef Thomas Hittler.

Die Landecker und Zammer Gemeinderäte beraten in außerordentlichen Sitzungen über weitere Finanzhilfe.

Der Landecker Gemeinderat tagt dazu am 7. August ab 18 Uhr – coronabedingt findet die Sitzung im Stadtsaal statt. Im Tagesordnungspunkt 3.2 wird über die "Übernahme Bürgschaft für Darlehen Venet Bergbahnen AG" beraten und abgestimmt.

In Zams findet die Gemeinderatssitzung am 16. August um 19 Uhr statt – coronabedingt wird hier im Kultursaal getagt. Der Tagesordnungspunkt 3 "Beratung und Beschluss für die Übernahme einer Bürgschaft für die Venet Bergbahnen AG" sorgt auch hier für Brisanz. Wie bereits beim letzten großen Investitionspaket ist in beiden Gemeinden mit Kritik und Gegenstimmen von Seiten der Opposition zu rechnen. Der interimistische Stadtchef Thomas Hittler und der Zammer Bgm. Siegmund Geiger sprechen sich hingegen für den Erhalt des Venets aus. Die Gemeinderatssitzungen dürften also für Spannung sorgen.

