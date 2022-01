ZAMS. Die Volksschule Rifenal am Zammerberg sammelte fleißig alte Handys für die Ö3-Wundertüten-Challenge 2021/22. Mit 387 gesammelten Geräten belegt die Volksschule den ersten Platz im Tirol-Ranking und liegt östereichweit auf Platz 3.

Bronze für die VS Rifenal

Hunderttausende Österreicher/innen haben es in den vergangenen Monaten getan – und zwar im Guten: Sie haben sich von ihren nicht mehr benutzten Smartphones und Handys getrennt. Einen speziellen Beitrag zum Erfolg der Aktion haben wieder die Schulen geleistet: Hitradio Ö3, das Österreichische Jugendrotkreuz und die youngCaritas haben alle Schulen im Land eingeladen, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen und in der Ö3-Wundertüte alte Handys zu sammeln.

Herausgekommen ist ein Schulprojekt der ganz besonderen Art: Die Schulen haben 16.595 Handys gesammelt und dabei Themen wie Umweltschutz und den Umgang mit Ressourcen mit sozialen Fragen wie etwa versteckter Armut vernetzt. Österreichweit haben das Bundesgymnasium Vöcklabruck (732 Handys), die ÖKO-MS Pottenbrunn (704 Handys) und die Volksschule Rifenal (387 Handys) am meisten zum Sammelergebnis beitragen können.

Ö3-Moderator Andi Knoll mit gesammelten Wundertüten - Die VS Rifenal füllte 387 von ihnen mit alten Handys (Symbolbild).

Foto: Hitradio Ö3

DANKE für 406.000 Handys in der Ö3-Wundertüte

406.000 nicht mehr benutzte Smartphones/Handys hat die Ö3-Gemeinde im 17. Jahr der Aktion in die Ö3-Wundertüten gegeben. Das große Nachhaltigkeitsprojekt der Ö3-Gemeinde bringt im Jahr 2021/22 im Verwertungsprozess rund eine halbe Million Euro Spendengeld für Familien in Not in Österreich. Das Geld geht jeweils zur Hälfte an die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas und ermöglicht schnelle Hilfe für Familien in Notlagen. Die Aktion von Hitradio Ö3 in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post, der Caritas und Licht ins Dunkel ist der einfache, verlässliche, umweltfreundliche und damit nachhaltige Verwertungsweg für nicht mehr benutzte Mobiltelefone. Seit dem Bestehen der Aktion sind rund 6,8 Millionen alte Handys in rund 10 Millionen Euro an Spendengeld verwandelt worden.

