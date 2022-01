ST. ANTON AM ARLBERG. Vom 25. bis 27. Februar 2022 findet zum zweiten Mal der Contest STANTON Freeride by Ski Club Arlberg statt. Der Freeride Nachwuchs kämpft auf Ski und Snowboard um wichtige Punkte beim 2** Freeride World Tour Junior Event in St. Anton am Arlberg. Neben einem spannenden Contest am Rendl, gibt es weitere Programmschmankerl für alle Locals und Fans.

80 Athlet:innen sind am Start

Der Nachwuchs ist schnell und sicher im Off-Piste Gelände unterwegs und steckt so manchen alten Hasen beim Freeriden längst in die Tasche. Das dürfen die Youngsters nun endlich wieder beim STANTON Freeride by Ski Club Arlberg unter Beweis stellen. Gemeinschaftlich sind die Teilnehmenden das gesamte Wochenende am Arlberg unterwegs und werden am Contest-Tag ihr Können am Rendl unter Beweis stellen.

Beim Riders Meeting am Freitag bekommen die Athlet:innen alle wichtigen Informationen für`s Wochenende und lernen sich beim anschließenden Come-together besser kennen. Voller Vorfreude starten die ca. 80 Athlet:innen am Samstag rauf auf den Rendl und rein in den Schnee. Linienwahl und Tricks werden im Gelände die Herausforderung für die Jungs und Mädels sein und über die wichtigen Siegespunkte entscheiden. Auf Ski und Snowboard treten die Juniors in den Kategorien U14, U16 und U18 an. Ein abwechslungsreiches Face mit vielen verschiedenen Varianten, Sprüngen und Line Kombinationen, mit hoffentlich frischem Neuschnee wartet und wird aus der Freeride Elite von morgen atemberaubende Tricks und wagemutige Lines herauskitzeln.

Foto: Ski Club Arlberg

Anmeldung vom 13. bis 21. Jänner 2022

Nach einer Siegerehrung am Berg geht es für Rider und Fans im Dorf weiter. Bevor die "Legs of Steel" Crew das jüngste Projekt "Long Days" und "Full Movie" das Projekt "Miles away" bei der Movie Night präsentiert, werden die Champions des Tages nochmal gebührend gefeiert. Die alten und neugewonnen Freunde sind dann am Sonntag bei “Explore the Arlberg” mit den Guides des Arlbergs auf den zahlreichen Off-Piste Lines unterwegs. Das gesamte Gebiet am Arlberg wird erkundet und das Know-How über Lawinen und Gefahren am Berg, sowie Erste-Hilfe Maßnahmen aufgefrischt.

Die Anmeldung ist vom 13. bis 21. Jänner 2022für alle geöffnet, die Startplätze sind limitiert. Alle Freunde des Wintersports sind das gesamte Wochenende als Zuschende beim Contest und der Movie-Night herzlich willkommen.

Foto: Ski Club Arlberg

Programm



Freitag, 25. Februar 2022

9:00 - 16:00 Uhr Face und Safety Check

19:00 - 20:00 Uhr Riders Meeting

16:30 - 21:00 Uhr Come together

Winterliche Köstlichkeiten, Punsch und Feuer sorgen für eine gemütliche Atmosphäre

Samstag, 26. Februar 2022

9:00 – 16:00 Uhr Contest am Rendl

Im Anschluss Siegerehrung am Rendl

20:00 Uhr Movie Night by Tiroler Tageszeitung with Legs of Steel & Full Movie

Sonntag, 27. Februar 2022

9:00 – 16:00 Uhr Ausweichtag für den Contest bei schlechtem Wetter

9:00 – 16:00 Uhr Explore the Arlberg





