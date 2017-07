20 Jahre OFA gefeiert

14.07.2017, 12:00 Uhr

Die Office Fahrner Architektur feierte mit zahlreichen Ehrengästen in Igls das runde Jubiläum.

IGLS/ST. ANTON. Die Office Fahrner Architektur – kurz OFA oder OFA-Group – besteht seit dem Jahr 1997 und kürzlich feierte der gebürtige St. Antoner DI Karl Fahrner mit seinen Mitarbeitern, Geschäftsführern und Partnern sein 20-jähriges Jubiläum. 250 eingeladene Gäste versammelten sich im Congresspark in Igls. Vom Flying Dinner, der spektakulären OFA Torte, der unterhaltsamen Moderatorin, dem Fotograf bis hin zur Fotobox für jede einzelne Kleinigkeit wurde gesorgt und zu guter Letzt wurde die Jubiläumsfeier auch noch mit einem Feuerwerk vollendet. Begeistert zeigten sich unter anderem WK-Präisdent Jürgen Bodenseer, Skilegende Karl Schranz und der St. Antoner TVB-Obmann Richard Walter.Die Unternehmensgruppe beschäftigt in Tirol rund 60 MitarbeiterInnen und repräsentiert einen modernen und leistungsfähigen Dienstleister für Immobilien, Architektur und Tourismus. In den letzten Jahren wurden zahlreiche exklusive und hochwertige Projekte realisiert und entwickelt. Flexibilität, Individualiät, Effizienz und Zuverlässigkeit stehen stets an oberster Stelle der nachhaltigen Unternehmensphilosphie.