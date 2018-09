Ehrenbürgerschaft für Herbert Asper

09.09.2018, 00:34 Uhr

Herbert Asper ist gebürtiger Prutzer und war nach seiner Priesterweihe im Jahr 1974 in Steinach am Brenner und Sillian tätig. 1981 kam er nach Grins und ein paar Jahre später übernahm er auch die Pfarre von Stanz.Das feierliche Hochamt zelebrierte der Jubilar gemeinsam mit Abt German Erd, Dekan Martin Komarek und Diakon Alfons Kössler. Abt German Erd war ein Mitschüler von Herbert Asper und hielt auch die Festpredigt.Die gesamte Bevölkerung von Grins und Stanz feierte mit "ihrem" Pfarrer. Nach dem landesüblichen Empfang durch die Grinner Schützen und beider Musikkapellen sowie der Vereine wurde Herbert Asper die Ehrenbürgerschaft durch Landtagsvizepräsident Toni Mattle, BH Markus Maaß und die beiden Bürgermeister Thomas Lutz und Martin Auer verliehen. "Das Engagement für beide Gemeinden, deine ruhige und besonnene Art sowie der positive Umgang mit allen Menschen zeichnen dich aus", dankten Bgm. Thomas Lutz und Martin Auer.Laudator Bruno Pöll erzählte über Aspers Leben. "Die Ehrenbürgerschaft ist die höchste Ehrung der Gemeinden für die wertvollen Verdienste", so Pöll anerkennend. Dank gab es auch vom Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat beider Gemeinden.BH Markus Maaß bezeichnete Asper als Menschen mit offenem Herzen, der zuhören kann. Landtagsvizepräsident Toni Mattle lobte Asper als "Seelsorger, der in den Herzen der Menschen angekommen ist!"Pfarrer Herbert Asper dankte in seiner bescheidenen Art. "Ich danke allen. Euer Pfarrer braucht euer Gebet!"

NACHGESCHENKTEine Ehrenbürgerschaft ist die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde verleihen kann. Wenn zwei Gemeinden gleichzeitig ein Persönlichkeit ehren, ist das ein großer Verdienst. Herbert Asper ist Pfarrer - mit Leib und Seele. Sein persönlicher Einsatz und sein wertschätzender Umgang mit allen wurden mit der Ehrenbürgerschaft gewürdigt.