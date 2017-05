"Vorstadtweiber" in der Tyrolia Landeck

04.05.2017, 09:10 Uhr

Der erfolgreiche Drehbuchautor Uli Brée las vor vollem Haus aus seinem ersten Roman



Erfolgsautor

LANDECK (otko). Für zahlreiche Lacher sorgte vergangenen Dienstag Drehbuchautor Uli Brée mit seiner Lesung aus seinem Roman "Vorstadtweiber – Am Anfang war die Lüge". Tyrolia-Filialleiterin Ingeborg Strobl konnte sich über ein volles Haus freuen, wobei das weibliche Publikum deutlich in der Überzahl war. Natürlich konnten die Besucher mit dem sympathischen Autor auf Tuchfühlung gehen und sich die Bücher signieren lassen."Die Vorstadtweiber sind mittlerweile Kult in Österreich. Mit Uli Brée können wir heute einen erfolgreichen Drehbuchautor von kurzweiligen und ernsten TV-Filmen begrüßen. Der geistige Vater der Vorstadtweiber bringt das Flair der Wiener Vorstadt nach Landeck", so Stobl.Ulli Brée scherzte gleich zu Beginn, dass ihm die anwesenden Männer die Frauenquote zusammen hauen würden. Lustvolle Intrigen, seelische Abgründe, erfundene Wahrheiten, verdorbene Herzen und die srkupellose Suche nach dem Glück zeichnen die Lebensgeschichte der Weiber aus der Vorstadt aus. Wenn man aber hinter die Kulisse von Glanz und Glamour blickt, entdeckt man Männer und Frauen mit aufrichtigen Einsichten und grausamen Absichten, getrieben von ihren Geheimnissen, Ängsten und Sehnsüchten. Aber wie wurden Caro, Maria, Sabine, Nicoletta und Waltraud zu den "Vorstadtweibern"? Antworten darauf gibt Uli Brée erstmals in diesem Roman.Im Anschluss gab er noch Kostproben aus seinem noch unveröffentlichten Werk "Schwindelfrei – 26 aufrichtige Weibergeschichten". Denn von A bis Z bzw. von Annette über Charlotte, Karina, Olga bis zu Veronika dreht sich (fast) alles um Amore, Malakofftorte und GefühlsZündstoff. Da gehen die Wogen hoch, der Eierlikör rinnt und "Ehen werden mit perfekten Torten gerettet", denn "wo Kuchen ist, da ist auch Hoffnung".Uli Brée gilt als einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren im deutschsprachigen Raum. Er hat Filme wie "Brüder", "Live is life", oder die Serie "Vier Frauen und ein Todesfall" sowie "Tatort"-Drehbücher verfasst. Die "Vorstadtweiber" sind die erfolgreichste ORF-Serie der vergangenen 20 Jahre und gehen inzwischen in die dritte Staffel. Mit Rupert Henning und Andrè Heller arbeitet Uli Brée derzeit an einem Kinoprojekt. "Vorstadtweiber – Am Anfang war die Lüge" ist sein erster Roman.