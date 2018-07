ASFINAG: Einsatzübung im Flirscher Tunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) am 9. Juli

06.07.2018, 10:57 Uhr

Sperre der S 16 zwischen Flirsch und St. Jakob von 18 bis 23 Uhr – Umleitung über Landesstraße.

FLIRSCH/ ST. ANTON. Am 9. Juli ist die Arlberg Schnellstraße zwischen Flirsch und St. Jakob in beiden Richtungen aufgrund einer Einsatzübung im Flirscher Tunnel gesperrt. Die Umleitung führt zwischen 18 und 23 Uhr über die Landesstraße. Die Feuerwehren aus St. Anton, Pettneu, Schnann und Flirsch sowie das Rote Kreuz Landeck, die Autobahnpolizei Imst und die Autobahnmeisterei St. Jakob nutzen die Gelegenheit für eine Übung im Tunnel mit speziellem Augenmerk auf den neuen Fluchtstollen des Flirscher Tunnels. Bis zu 80 Personen werden an der Übung teilnehmen. „Mit dem Fluchtstollen gibt es neue Sicherheitseinrichtungen im Flirscher Tunnel. Solche Übungen sind immens wichtig, um die Gegebenheiten kennenzulernen, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt“, weiß Bernhard Köck vom ASFINAG-Tunnelmanagement.

Die Übungen werden in regelmäßigen Abständen in den ASFINAG-Tunnels durchgeführt, um möglichst gut auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Deswegen sind derartige Übungen auch per Gesetz vorgeschrieben.