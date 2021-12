Der gebürtige Wolfsberger Andreas Koppensteiner verbringt die Feiertage heuer in Straßburg.

WOLFSBERG, STRASSBURG. Seit 20 Jahren lebt der gebürtige Wolfsberger Andreas Koppensteiner in Frankreich. In den vergangenen Jahren verbrachte er die Weihnachtsfeiertage in seiner alten Heimat, doch heuer bleibt der Besuch im Lavanttal aus. Mit der Woche Lavanttal spricht er über aktuelle Themen.

Leben im Osten Frankreichs

"Das letzte Mal war ich im September in Kärnten, das war leider zum Begräbnis meiner Mutter", erinnert sich der 48-Jährige. Seit Februar ist Koppensteiner in Alters- und Pflegeheimen tätig, da heuer sein Jahr der beruflichen Veränderung ist: "Ich bin derzeit mit den letzten Zügen meiner Masterarbeit beschäftigt und werde Ende Jänner die Abschlussprüfung absolvieren. Derzeit bin ich noch Student beziehungsweise Praktikant, danach werde ich als Direktor eines Alters- und Pflegeheims in Straßburg arbeiten." Seit August 2020 lebt Koppensteiner auch in der Stadt im Elsass.

Sicht auf Österreich

Weltweit hält die Corona-Pandemie die Bevölkerung in Atem. Koppensteiner erzählt: "Auch in Frankreich kämpfen wir gegen die Pandemie, die Lage in den Alters- und Pflegeheimen ist angespannt. Derzeit sind 89 Prozent der Bevölkerung geimpft, das ist, für mich persönlich, sehr positiv." Eher negativ behaftet ist aber die mangelnde österreichische Impfbereitschaft aus Sicht der Franzosen: "Viele Elsässer fahren gern auf Skiurlaub oder zum Wandern nach Österreich. Allerdings zweifeln viele, weil die Impfbereitschaft in Österreich katastrophal ist."

Beliebte österreichische Kost

Am meisten vermisst Koppensteiner ganz banale Dinge aus seiner Heimat – hauptsächlich kulinarische Köstlichkeiten. "Käsnudel, Reindling, Lavanttaler Apfelmost oder Ritschert", zählt der 48-Jährige auf. Generell schätzen Franzosen unter anderem die Küche in Österreich.

Über den Verein

Der Verein „Weltkärntner“ ist ein Netzwerk von Kärntnern in aller Welt. Aktuell gehören dem Verein 408 Personen an. Weitere „Weltkärntner“ werden gerne aufgenommen. Nähere Informationen unter: www.weltkaerntner.at