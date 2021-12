Bei einer Kreuzung stieß ein Mopedlenker mit dem Pkw einer 32-jährigen Frau zusammen.



WOLFSBERG. Am 11. Dezember 2021 gegen 16.40 Uhr fuhr ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Moped auf der St. Thomaser Straße. Nachdem er die dortige Eisenbahnkreuzung passiert hatte, wollte der Jugendliche an der folgenden Kreuzung geradeaus in Richtung St. Thomas fahren. Eine entgegenkommende 32-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, wollte mit ihrem Pkw an jener Kreuzung links abbiegen und übersah dabei den Mopedlenker.

Mit Rettung ins LKH Wolfsberg



Es kam zu einer frontalen Kollision, wodurch der Mopedlenker zu Sturz kam. Nach Erstversorgung wurde der Mopedlenker mit Verletzungen unbestimmten Grades durch das Rote Kreuz ins LKH Wolfsberg gebracht und dort versorgt. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Durchgeführte Alkoholtests verliefen negativ.