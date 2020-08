Der Niklasdorfer Künstler Georg Brandner öffnete seine Ateliertür und gewährte kunstinteressierten Besuchern einen Einblick in sein umfangreiches Schaffen.

NIKLASDORF. Georg Brandner ist seit 44 Jahren als freischaffender Künstler tätig und längst schon national und international anerkannt. Seine Werke finden sich in bedeutenden Galerien, in Museen und in privaten Sammlungen und zeichnen sich durch Unverwechselbarkeit in seinem Stil aus. Die Materialien sind vielseitig, Bildcollagen, Glascollagen, Kunstharz auf Leinwand, Stahl und Ton - Handwerk und Kreativität ergänzen einander auf perfekte Art und Weise.

Der Künstler schöpft Kraft und Inspiration aus seinen unzähligen Reisen, die er vorwiegend im Winter unternimmt. Auch heuer kam er im Jänner von einer Reise zurück und schuf während dem Lockdown eine kleinformatige Serie, „Art ohne Covid 19“. „Kunst kann fröhlich oder traurig machen, Kunst kann auch süchtig machen, aber Kunst kann nicht krank machen“, so Brandner erklärend zu seinem Coronazyklus.

Der Austausch mit Kollegen ist ihm wichtig; er nimmt von Workshops und Symposien viel mit und holt sich auch aus Museen und Galerien immer wieder Ideen. Zu lernen, jedoch seiner eigenen Sprache stets treu zu bleiben und niemals zu kopieren ist ihm ein Anliegen. Schon vor einiger Zeit entstand bei einem Symposium in Frankfurt an der Oder eine Serie, die er bis auf ein Objekt verkauft hat. Dieses eine Kunstwerk hängte er in der Zeit des Corona-Lockdown an die Fassade seines Hauses. Mit der Botschaft in der Corona-Krise „Ohne C 19“ möchte er ein Zeichen setzen und den Menschen Mut machen.

Auch am Sonntag, den 02. August 2020 hat man zwischen 10 und 18 Uhr nochmals die Möglichkeit das Atelier von Georg Brandner in Niklasdorf zu besuchen.