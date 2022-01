Das Kunstforum Leoben präsentiert in der Galerie Kunsthalle die erste Ausstellung des neuen Jahres 2022. Unter dem Titel „Perspektiven“ wird ein kleiner Querschnitt des Werks des renommierten Künstlers Gerhard Gutruf gezeigt.

LEOBEN. Gerhard Gutruf ist ein bedeutender Maler und Grafiker, dessen Werk durch eine Vielzahl großer Ausstellungen im In- und Ausland und durch zahlreiche Preise und Auszeichnungen international anerkannt ist. Initiator und Kurator dieser Ausstellung, Gotthard Fellerer, hat die Verschiebung zweier geplanter Gutruf-Ausstellungen in Warschau bzw. in Krakau auf 2023 genutzt, um Gutrufs Arbeiten in der Kunsthalle Leoben präsentieren zu können.

Die Besucher erwarten frühe Tuschfederzeichnungen mit utopischen oder science-fiction-ähnlichen Visionen und Erfindungen. Weiters werden Variationen nach großen Meistern zu sehen sein. Der Bogen spannt sich über Interpretationen des Werks Jan Vermeers bis zu Ergebnissen Gutrufs intensiver Beschäftigung mit dem Colosseum, dem antiken Wahrzeichen Roms. Außerdem wurden sechs Stillleben mit Metallgegenständen, Pappkartons oder Maschinen ausgesucht, die einen besonderen Stellenwert im Werk des vielseitigen Künstlers einnehmen.

Zeitgenössischer Künstler mit unverwechselbarer Handschrift

Großartige Erfolge konnte Gerhard Gutruf mit seinen gut besuchten Ausstellungen im Jahr 2000 in Peking, 2005 in Ningbo und 2016 in Hangzhou erzielen. Es gilt dabei als außerordentliche Ehre für einen europäischen Künstler, in den größten und berühmtesten Museen Chinas auszustellen. Besonders wichtig ist für Gutruf die klassische Kunst in der Vergangenheit. Er interpretiert und analysiert alte Meister und setzt sie mit modernen Elementen zu neuen Schöpfungen zusammen.

Gerhard Gutruf setzte sich intensiv mit Jan Vermeer, dem holländischen Barockmaler aus dem 17. Jahrhundert, auseinander. Er konnte als erster lebender Künstler im Vermeer Zentrum in Delft ausstellen. Ein großes Thema ist für den Romliebhaber das Colosseum, das der Künstler in immer neuen Varianten darstellt. Eine eigene Ausstellung dazu gab es im Museo dei Fori Imperiali in Rom, die zur besten Ausstellung im Februar 2019 – nach einer Andy-Warhol-Ausstellung im Jänner – gewählt wurde.

Die Ausstellung "Perspektiven" von Gerhard Gutruf kann bei freiem Eintritt von 13. Jänner bis 24. März 2022 in der Galerie Kunsthalle Leoben besucht werden.

