Gemeinsam mit Liese Esslinger alias "Müllhexe Rosalie" lernten die Mädchen und Burschen des Kindergartens St. Stefan kürzlich auf spielerische Art und Weise über Umweltschutz, Umweltbewusstsein und Mülltrennung.

ST. STEFAN. Liese Esslinger alias "Müllhexe Rosalie" ist seit vielen Jahren in ganz Österreich unterwegs, um schon den Kleinsten in den Kindergärten und Volksschulen Themen wie Umweltschutz, Umweltbewusstsein und Mülltrennung auf spielerische Art und Weise näherzubringen.

Diese Aufgabe führte sie kürzlich in den Kindergarten St. Stefan ob Leoben, wo Müllhexe Rosalie an fünf Vormittagen gemeinsam mit den Kindern die richtige Mülltrennung und die "Schätze der Erde" erarbeitete.

Der Besuch von Müllhexe Rosalie (3. v. l.) sorgte im Kindergarten St. Stefan bei den Kindern und den Pädagoginnen für Begeisterung.

Foto: KK

hochgeladen von Sarah Konrad

Sie erzählte Geschichten von "Schmatzi dem Kompostwurm", den "Schätzen der Erde", "Erdöltröpfli", "Familie PET" und "Die singenden Mülltonnen", die bei den Mädchen und Burschen großen Anklang fanden. Für Begeisterung sorgte der Besuch von Liese Esslinger auch bei Kindergartenleiterin Sabine Hawranek. "Wir bedanken uns bei allen, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Es war ein spannendes und lehrreiches Erlebnis!", so die Leiterin.

Das könnte dich auch interessieren:

Eine Schule für die Zukunft

Mensch, Tier und Natur gehören in St. Stefan ob Leoben zusammen