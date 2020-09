Woelle veröffentlichte neue Single „Lucretia“

Mit seiner neuen Single "Lucretia" lädt der gebürtige Eisenerzer Martin Wölle auf eine musikalische Reise in den Süden.

„Echte Lieder zu machen“, das ist die große Leidenschaft von Martin Wölle. Als „Woelle“ hat er es sich zum Ziel gesetzt „sein Publikum mit seinen Worten und Melodien in seine Welt zu entführen“. Nun hat der Musiker, der ursprünglich aus Eisenerz stammt und in Leoben aufgewachsen ist, seine dritte Single veröffentlicht. „Lucretia“ folgt damit auf die ersten beiden Songs „Du bist wie Rom“ (2018) und „Das Leben kommt in Wellen“ (2019).

Harmonische Texte

Was auffällt: „Woelle“ hat sich auf deutschsprachige Musik konzentriert und das aus einem bestimmten Grund: „Ich habe mich bewusst fürs Deutsche entschieden, weil es meine Muttersprache ist. Mir sind Texte sehr wichtig und in Deutsch kann ich mich besser ausdrücken. Für mich ist das natürlicher und harmonischer“, erklärt der Musiker. So sei es ihm möglich, seine Gedanken zwischen den Zielen zu verstecken und mit den Worten zu spielen – ganz seinen Vorbildern Bob Dylan, Herbert Grönemeyer oder Eric Clapton entsprechend. Im Bereich Musik kann Martin Wölle bereits auf eine langjährige Erfahrung zurück blicken. Seiner Passion ist er bereits in den frühen 90er Jahren verfallen – nicht nur als passiver Hörer, sonder auch als Gitarrist und Sänger in verschiedenen Formationen und das vom Bereich Grunge bis hin zur Popmusik.

Reise in den Süden

Die neue Single "Lucretia" beschreibt Woelle als "einen Song wie eine Reise, eine Reise in den Süden, zur Liebe deines Lebens." Das Ziel für die neue Single: „Die ersten beiden Singles ,Du bist wie Rom‘ und ,Das Leben kommt in Wellen‘ werden im Radio ganz gut gespielt. Das würde ich mir auch für ,Lucretia‘ wünschen. Vielleicht auch noch etwas mehr.“ Zur Seite steht Martin Wölle der österreichische Erfolgsproduzent Alexander Kahr, der unter anderem auch mit Christina Stürmer, Luttenberger*Klug und Tagträumer arbeitet.

Live-Auftritte 2021

Geplante Live-Auftritte für dieses Jahr mussten leider "aus bekannten Gründen abgesagt werden", bedauert Wölle. Im Jahr 2021 sollen diese aber nachgeholt werden. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, gibt es "Lucretia" online auf den Streaming-Diensten sowie auf YouTube zu hören.