PROLEB. Auf ein bewegtes Jahr kann die Freiwillige Feuerwehr Proleb zurückblicken: Wie Kommandant HBI Friedrich Scheer bei der Wehrversammlung, zu der auch zahlreiche Ehrengäste gekommen waren, verkündete, gab es im vergangenen Jahr 543 Tätigkeiten, bei denen die 41 aktiven Mitglieder insgesamt 7.954 Stunden eingesetzt waren.

Davon waren 35 Einsätze mit 480 Stunden zu verzeichnen, wobei die technischen Hilfeleistungen, wie Auspumparbeiten, Bergung von Gütern, Insektenbekämpfungen oder Wasserversorgungstransporte wieder den überwiegenden Teil darstellten.

Dazu kamen noch Veranstaltungen, technische Dienste, Verwaltungstätigkeiten usw., die mit rund 500 Tätigkeiten zu Buche schlugen.

Ausbildung

Um einen guten Ausbildungsstand zu gewährleisten, wurden von den Kameraden auch Lehrgänge an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring absolviert, die Teilnahme an Übungen sowie diversen Schulungen rundeten das Ausbildungsportfolio ab.

Die Ehrengäste dankten in ihren Grußadressen für die gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit und die geleisteten Tätigkeiten im Vorjahr. Außerdem gratulierten sie dem Angelobten und den Ausgezeichneten sowie zur hervorragenden Jugendarbeit der FF Proleb.

Angelobungen, Beförderungen, Ehrungen

Angelobung:



PFM Markus Hafellner

Beförderungen:

OFM Christoph Pfuisi zum HFM und

OBM Gerhard Winkler zum HBM

Auszeichnungen:

Verdienstzeichen in Bronze des Bereichsfeuerwehrverbandes Leoben: LM d.F. Daniel Achaz

Verdienstzeichen in Silber des Bereichsfeuerwehrverbandes Leoben: HBI Friedrich Scheer und OBI Rene Jahn

Verdienstzeichen 3. Stufe des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark: LM d.V. Mathias Spruzina

Medaille für 25-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens: LM d.V. Mathias Spruzina

Medaille für 50-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens: LM Peter Pavlik