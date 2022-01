Die Sportkegler des ESV Leoben verloren das Duell in der Herren Superliga gegen den KV Schwaz klar mit 2:6.

SPORTKEGELN. Schneefall und Stau bei der Anreise nach Tirol waren keine gute Vorzeichen für das Auswärtsspiel des ESV Leoben gegen den KV Schwaz. In der dritten Frühjahrsrunde der Herren Superliga setzte es eine 2:6-Auswärtsniederlage. Roman Leitner, mit 594 Kegel bester Einzelspieler der Leobener und ESV-Legionär Kristjan Mijatovic (586) sorgten für die Punkte der Leobener. Die beiden Mannschaftspunkte gingen mit einem Plus von 157 Kegel an Schwaz, das mit Simon Axthelm (638 Kegel) auch den Tagesbesten stellte.

Der ESV Leoben liegt mit zwei Zählern am Tabellenende und hat zwei Punkte Rückstand auf den KSK Austria Krems, der allerdings ein Spiel mehr ausgetragen hat. Die nächste Chance auf Punkte gibt es für die ESV-Sportkegler am Samstag, 5. Februar, wo um 13 Uhr das Heimspiel gegen den Tabellenvierten SK Neunkirchen stattfindet.