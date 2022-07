Wechsel in der Geschäftsführung des Materials Center Leoben: Reinhold Ebner geht in Pension, Werner Ecker ist neuer wissenschaftlicher Geschäftsführer.

LEOBEN. Werner Ecker ist neuer wissenschaftlicher Geschäftsführer des Materials Center Leoben (MCL).Reinhold Ebner verlässt nach der Gründung des MCL und seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit als wissenschaftlicher Geschäftsführer mit 31. Juni 2022 das MCL in Richtung wohlverdienter Pension.

Ecker startete seine Karriere am MCL im Jahr 2003 und baute später den Bereich Simulation auf, in dem er die Bereichsleitung innehatte. Damit wirkte Ecker bereits seit Jahren bei der Entwicklung und der aktuellen strategischen Ausrichtung des MCL wesentlich mit.

Schnittstelle zur Forschung

Gemeinsam mit der kaufmännischen Geschäftsführerin Gisele Amancio wird Werner Ecker daran arbeiten, das MCL zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Amancio, verbrachte ihre gesamte berufliche Laufbahn im F&E-Bereich in Deutschland etwa 17 Jahren, bevor sie nach Österreich kam. Seit März 2019 ist sie für die finanziellen und rechtlichen Belange sowie die Öffentlichkeitsarbeit des MCL verantwortlich und arbeitet an der Schnittstelle zur Forschung.

„Werner Ecker kennt die strategische Ausrichtung und die Abläufe und hat ein gutes Netzwerk zu unseren Partnern und Kunden. Ich freue mich sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Gisele Amancio, kaufmännische Geschäftsführerin des MCL Leoben

Im Materials Center Leoben als Träger des Comet-Kompetenzzentrums wird angewandte Spitzenforschung betreiben.

International sichtbarer Leuchtturm

Werner Ecker, der seinen Hochschulabschluss in Werkstoffwissenschaften und anschließend seine Promotion an der Montanuniversität Leoben absolvierte, hat ein klares Ziel vor Augen: „Das MCL soll ein international sichtbarer Leuchtturm der digitalen und nachhaltigen Materialforschung sein. Mit unseren innovativen Lösungen und abrufbaren high-end Serviceleistungen wollen wir den Wandel zu umwelt- und ressourcenschonenden Prozessen und Produkten in der produzierenden Industrie unterstützen und vorantreiben.“

Materialien intelligenter machen

Das Forschungsunternehmen MCL agiert heute mit 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der internationalen Forschungslandschaft als anerkannter Partner für Industrie und Wissenschaft im Bereich der Entwicklung von leistungsfähigen und nachhaltigen Materialien, Herstellungsverfahren und Produkten.

Ein wesentliches Ziel des MCL ist es, Materialien intelligenter zu machen, deren Lebensdauer zu verlängern und letztendlich werthaltig wiederzuverwerten. So tut man der Umwelt Gutes und spart gleichzeitig Kosten.

Computergestütztes Materialdesign basierend auf physikalischen Modellen und/oder künstlicher Intelligenz beschleunigt die Entwicklung von neuen und verbesserten Materialien und Bauteilen für die Grüne Mobilität, die Mikroelektronik oder Energiespeicher-Anwendungen.

