Cool Tour Jazz Nights: Starker Auftritt einer ,jungfräulichen‘ Band

09.09.2018, 12:02 Uhr

Das Werner Radzik Trio, erweitert um den Sänger Gregor Bischops, begeisterte das Publikum im Leobener Lebenshilfe-Café "Mitt'n drin".

Improvisationen und Spielwitz

LEOBEN. Zu einer "Weltpremiere" lud Jürgen Edlinger, Mastermind der Musikreihe "Cool Tour Jazz Nights" am vergangenen Freitag in das Lebenshilfe-Café "Mitt'n drin". Zum Werner Radzig Trio gesellte sich erstmals als Vokalist Gregor Bischops, der Leadsänger der Old School Basterds.Eine vielversprechende Kombination, bestehend aus dem Keyboarder Werner Radzik, seinem Bruder Thomas Radzik am Schlagzeug, Thomas Wilding am Bass und mit Gregor Bischops zum Quartett erweitert. Alle vier Musiker verfügen über eine universitäre Ausbildung als Basis für ihr jetziges Musikschaffen, das ihnen Raum für ausgedehnte Improvisationen gibt, im Fokus stehen die Freude an (Jazz-)musik gepaart mit großem Spielwitz.

Jazznummer und Popsongs

Da capo für die Cool Tour Jazz Nights

"Wir sind noch eine sehr jungfräuliche Band, überprobt sind wir ganz bestimmt nicht", erklärte Werner Radzik zu Konzertbeginn. Nichtsdestotrotz bot das Ensemble mitreißende Versionen mehr oder weniger bekannter Nummern von Herbie Hancock, Al Jarreau, Sting, Stevie Wonder und man staune, aus dem "Weißen Rössl" ein jazzige Improvisation von "Es muss was Wunderbares sein...". "Wunderbar trifft wohl auch für die Erstauftritt dieser Band zu, die mit der Zugabe, dem Abba-Song "Thank You For The Musik" dem Publikum aus der Seele sprach.Mit euphorischen Begriffen sollte man vorsichtig sein: Angesichts des Gebotenen kann man aber behaupten: Hier reift eine Supergroup heran!Weiter geht die Konzertreihe am Freitag, 5. Oktober, mit "Tres Alegrias", mit Songs aus dem brasilianischen Kulturkreis.