"Ausgezeichnete" Städtepartnerschaft zwischen Leoben und Xuzhou

12.09.2018, 12:19 Uhr

Die Partnerschaft zwischen Leoben und der chinesischen Stadt Xuzhou besteht seit knapp 25 Jahren.

Preisübergabe

Intensive Partnerschaft

Städtepartnerschaft als Türöffner

LEOBEN. Im Rahmen des Austrian-Chinese Local Cooperation Forums, das kürzlich in der Österreichischen Nationalbank in Wien stattfand, wurde die Stadt Leoben gemeinsam mit ihrer chinesischen Partnerstadt Xuzhou für hervorragende Städtepartnerschaft zwischen chinesischen und österreichischen Städten ausgezeichnet. Von den zahlreichen partnerschaftlichen Beziehungen, die zwischen Österreich und China bestehen, war Leoben die einzige Stadt, die diese Auszeichnung erhielt. Den Preis nahmen Vizebürgermeister Maximilian Jäger und Kulturmanager Gerhard Samberger aus den Händen von Song Jingwu, Vizepräsident der Gesellschaft des chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland und von Walter Gerbautz, Generalsekretär des Dachverbandes aller Österreich-Ausländischen Gesellschaften, im Beisein von Lianyun Wang, dem Leiter des Auswärtigen Amtes der Partnerstadt Xuzhou, in Empfang.Die Stadt Leoben pflegt seit knapp 25 Jahren eine intensive Städtepartnerschaft mit der chinesischen Millionenmetropole Xuzhou. Zahlreiche Projekte sowohl auf kultureller als auch auf wirtschaftlicher Ebene wurden in dieser Zeit erfolgreich umgesetzt. Herausragend dabei waren die großen China-Ausstellungen im MuseumsCenter Leoben und das Mitwirken am Aufbau einer Musikschule in Xuzhou.„Die Kontakte zwischen den Partnerstädten sind nicht nur auf kulturelle Projekte beschränkt, sondern aus unserer Sicht besonders wichtig als Türöffner für österreichische Firmen in der Region um Xuzhou und in China selbst. Leoben ist sehr bemüht, diese Partnerschaft auch weiterhin erfolgreich zu gestalten“, formulierte in diesem Zusammenhang Vizebürgermeister Maximilian Jäger.Aus diesem Grund wir im Jahr 2019 das 25-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum in Leoben gebührend gefeiert.