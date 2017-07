Elvira und Hermann Peer feierten ihr Diamantenes Ehejubiläum

17.07.2017, 17:53 Uhr

undfeierten das besondere Jubiläum der Diamantenen Hochzeit, zu dem die Stadträtin Birgit Sandler und Gemeinderat Arno Maier die besten Glückwünsche der Stadt Leoben und von Bürgermeister Kurt Wallner überbrachten.

Elvira Peer stammt ursprünglich aus Bleiberg in Kärnten. Sie verbrachte schon als Kind einige Zeit bei Verwandten in Leoben, wo sie auch zur Schule ging. In Villach absolvierte sie die Handelsschule, danach übersiedelte die junge Frau aber wieder nach Leoben. Sie arbeitete in einem Möbelgeschäft, wo sie ihren späteren Mann kennenlernte, als er sich von ihr bei einem Möbelkauf beraten ließ. Hermann Peer wurde in Tramin in Südtirol geboren und kam in jungen Jahren über St. Lorenzen im Mürztal und Niklasdorf nach Leoben. Der gelernte KFZ-Mechaniker arbeitete nach seiner Meisterprüfung in einem Betrieb für Autohandel und Service, den er später übernahm und in dem dann auch seine Gattin mitarbeitete.Die Hochzeit fand am 08. Juni 1957 in der Stadtpfarrkirche St. Xaver in Leoben statt. Die Familie vervollständigten zwei Söhne. Besonders stolz sind sie auf ihre drei Enkelkinder und ihre entzückende Urenkelin. Früher waren beide sehr sportlich, auch unternahmen sie viele tolle Reisen, vor allem mit dem Schlaraffen-Club - einem Genießerclub, in dem Hermann Peer schon seit 42 Jahren Mitglied ist. Seit 1956 verbringen sie Urlaube in Lignano und ihre regelmäßigen Besuche in der Therme Blumau genießen sie auch heute noch sehr.