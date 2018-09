"City Noodles": Nudelgerichte und Kaffeevariationen

13.09.2018, 15:59 Uhr

Das ehemalige Restaurant Hölzl wurde zu einer "Nudelbar" umgebaut.

Ein – zumindest für Leoben – neues Gastronomiekonzept hat der vielseitige Geschäftsmann Emre Okatan umgesetzt. Er eröffnete in der Leobener Homanngasse (im ehemaligen Restaurant Hölzl) das "City Noodles". Dort gibt's frisch zubereitete asiatische Gerichte zum Mitnehmen wie auch zum Essen im Lokal – angerichtet in einer praktischen Box. Nudeln, Reis und Gemüse werden vorbereitet und die Toppings, etwa Huhn, Ente, Rind, Garnelen etc. frisch dazu gekocht.Im ansprechend gestalteten Lokal gibt es auch einen Kaffeehausbereich mit Mehlspeisen und frisch gepressten Säften.